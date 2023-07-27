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有屋一族必看 羅林山莊教訓 房屋險13不保

編譯胡立宗／綜合報導
羅林山莊滑坡，至少10棟房屋將滑入峽谷，除了發生原因外，羅林山莊也凸顯了保險除外給付的問題。(本報資料照片)
羅林山莊滑坡，至少10棟房屋將滑入峽谷，除了發生原因外，羅林山莊也凸顯了保險除外給付的問題。(本報資料照片)

洛杉磯縣的羅林山莊（Rolling Hills Estates）發生土石滑動，至少10棟房舍不保，新聞焦點多半放在山坡地為何會崩塌，以及誰該負責。但是對於有屋一族來說，羅林山莊凸顯的保險不給付，恐怕才是值得關心的議題。

羅林山莊的房舍應該都有投保房屋險，但對於「山崩」，一般的保險都不會給付，道理非常簡單，因為山莊的損害，不是房子毀損，而是整棟不見了，同時也無法重建，因為屋主名下的土地已經消失不見，保險公司當然可以不管。

Policy Genius網站更明確指出，美國房屋保險（產險）有13個項目是除外的，一般可以理解的「違建不保」、「政府執法不保」、「故意毀損不保」之外，「淹水」、「地層位移」（包括地震、山崩）等天災也不保，「蟲害」、「壁癌」、「自然損耗」、「家庭公司的負債」、「電力公司電壓突波造成的損害」也不保，「核子災害」與「戰爭」更是想當然地不保。最特別的是，「家裡養了某些品種的狗」也不保。

保險商與地產商接受洛杉磯每日新聞訪問時直言，羅林山莊出現土石鬆動已經很久了，最後因為天災造成的損失，一般產險當然不保。想要投保，就必須另外買DIC保單（Difference in Conditions policy），但是土石滑動的DIC年費往往動輒千元 ，因此，羅林山莊很多人為了省錢所以不保，但是喜歡羅林山莊的名流或富商多半都會加保。

從這一點出發，其實也提醒了購屋者與已有房屋者，務必做好「現地查核」（due diligence），就算地質探勘需要一筆費用，但是提早發現隱患，加保應保的DIC，總比萬一發生天災，賠了整棟房子要好。加州許多地方都位處地震帶，加保地震DIC或許是個可以討論的選項。

羅林山莊的美景是很多人願意進住的原因。（本報資料照片）
羅林山莊的美景是很多人願意進住的原因。（本報資料照片）

保險 地震 洛杉磯

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