空中抓超速 警示容易行動難

公路上常見以飛機監測超速的標示，雖因技術改建和成本考量，空中執法受限，但目前依然會使用。（取自KTLA）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，許多人可能在公路旅行中，看見路旁有「飛機進行超速執法」（Aircraft Used in Speed Enforcement）標示，意味著該路段受到空中監視，以配合地面巡警執法取締超速者。儘管聽起來，飛機監控執法可能有點不切實際，然而一些單位表示，他們仍用飛機進行空中巡邏，但技術改建和成本考量，的確限制空中執法。

加州 公路巡警局（CHP）警官史塔頓（Stockton）表示，加州公路巡警固定翼飛機與地面警隊合作，地面巡邏車停放在高速公路右側路肩特定位置，等待空中單位（CHP Air）指示，「飛機使用沿著右側路肩上的標記來測量距離，通過數學方程式計算後，空中單位向地面警隊通報目標車輛顏色、製造商、型號和車道位置，地面巡邏警車即可依此資訊攔下目標車輛。」

除此之外，直升機也可能被部署在空中執法區上空盤旋。機上通常配備一名飛行員和一名觀察員，以進行地面車速監控。這意味著空中巡邏通常需三名警員，及車輛運營成本等。

對許多單位而言，這種開銷並不便宜，許多巡邏隊遭削減甚至取消。NBC電視台去年指出，紐約自20世紀以來就無進行過空中巡邏，然整個紐約州 依舊有相關警告標誌。

在加州，空中巡邏執法開罰單的威脅已下降，主要是雷射雷達（advent of Lidar）技術的成熟。該技術是一種使用脈衝光測量車輛速度的方式，警方如今在取締超速的巡邏中會使用這些設備。儘管如此，空中執法仍被部署用於其他用途。即使出任務飛機並非為了追趕超速而在上空進行監控，但超速者仍可能因此被開罰單。