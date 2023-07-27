我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

空中抓超速 警示容易行動難

編譯陳盈霖／綜合報導
公路上常見以飛機監測超速的標示，雖因技術改建和成本考量，空中執法受限，但目前依然會使用。（取自KTLA）
公路上常見以飛機監測超速的標示，雖因技術改建和成本考量，空中執法受限，但目前依然會使用。（取自KTLA）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，許多人可能在公路旅行中，看見路旁有「飛機進行超速執法」（Aircraft Used in Speed Enforcement）標示，意味著該路段受到空中監視，以配合地面巡警執法取締超速者。儘管聽起來，飛機監控執法可能有點不切實際，然而一些單位表示，他們仍用飛機進行空中巡邏，但技術改建和成本考量，的確限制空中執法。

加州公路巡警局（CHP）警官史塔頓（Stockton）表示，加州公路巡警固定翼飛機與地面警隊合作，地面巡邏車停放在高速公路右側路肩特定位置，等待空中單位（CHP Air）指示，「飛機使用沿著右側路肩上的標記來測量距離，通過數學方程式計算後，空中單位向地面警隊通報目標車輛顏色、製造商、型號和車道位置，地面巡邏警車即可依此資訊攔下目標車輛。」

除此之外，直升機也可能被部署在空中執法區上空盤旋。機上通常配備一名飛行員和一名觀察員，以進行地面車速監控。這意味著空中巡邏通常需三名警員，及車輛運營成本等。

對許多單位而言，這種開銷並不便宜，許多巡邏隊遭削減甚至取消。NBC電視台去年指出，紐約自20世紀以來就無進行過空中巡邏，然整個紐約州依舊有相關警告標誌。

在加州，空中巡邏執法開罰單的威脅已下降，主要是雷射雷達（advent of Lidar）技術的成熟。該技術是一種使用脈衝光測量車輛速度的方式，警方如今在取締超速的巡邏中會使用這些設備。儘管如此，空中執法仍被部署用於其他用途。即使出任務飛機並非為了追趕超速而在上空進行監控，但超速者仍可能因此被開罰單。

加州 紐約州 洛杉磯

上一則

港商遠程買馬里布衝浪豪宅 720萬元火速成交

下一則

爾灣珠寶店搶案 3嫌遭逮捕

延伸閱讀

創舉…不搭飛機遊世界 丹麥男10年未回國 婚禮也線上辦

創舉…不搭飛機遊世界 丹麥男10年未回國 婚禮也線上辦
洛杉磯縣三城市將安裝超速攝像頭

洛杉磯縣三城市將安裝超速攝像頭
從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬

從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬
駕小飛機外出 引擎故障撞民宅屋頂

駕小飛機外出 引擎故障撞民宅屋頂
廣末涼子超速離婚還拿親權 媒體爆料有人在背後出錢出力

廣末涼子超速離婚還拿親權 媒體爆料有人在背後出錢出力
天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班

天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美