法廊快報／親人過世可海葬 不能埋自家後院

女子將剛過世的媽媽埋在自家後院,還載歌載舞。(取自推特@DailyLoud帳號)

親人過世當然令人傷心,但是能不能把親人埋在自家後院,或是按照遺願,將骨灰撒入海中?前者是不行,後者則必須申請。

2023年6月底,推特 上熱傳一名女子將剛過世的媽媽埋在自家後院。不過,這種慎終追遠的方法,在加州 可是行不通的。因為依據加州衛生與安全法規(California Health and Safety Code),遺體的處理都需要符合公衛標準,而且只能安葬在合於規定的墓園。公立墓園由公立機關管理,家族的私人墓園則須依照墓園與葬禮法(Cemetery and Funeral Act)提出申請,至於縣市政府開不開放私人墓園,則要看各地的規定,鄉下地方比較可能允許私人墓園。

此外,加州法令允許在特定地點撒骨灰,但是絕大多數都需要申請。撒在自家土地上是可以的,但是要依照依照殘骸處理規定(Application and Permit for the Disposition of Human Remains),提交申請書給撒落地的縣府、死亡地縣府,撒落地縣府與負責撒落的人各留一份副本。如果死亡與撒落都在同一地,則可以少交一份。附帶文件則包括死亡證明、死亡地的證明,死者的生日、死亡日與全名。

至於撒落在其他公私有用地上,都需要地土持有者的同意。例如撒在州立或國立公園,必須先提出申請,然後才能知道可以撒在哪裡;運動場需要地主同意;山上需要縣府同意。最簡單的選擇是海葬在太平洋,但必須在30天前知會聯邦環保署,撒落地點必須離岸500呎。