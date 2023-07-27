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法廊快報／親人過世可海葬 不能埋自家後院

編譯胡立宗／綜合報導
女子將剛過世的媽媽埋在自家後院，還載歌載舞。（取自推特@DailyLoud帳號）
女子將剛過世的媽媽埋在自家後院，還載歌載舞。（取自推特@DailyLoud帳號）

親人過世當然令人傷心，但是能不能把親人埋在自家後院，或是按照遺願，將骨灰撒入海中？前者是不行，後者則必須申請。

2023年6月底，推特上熱傳一名女子將剛過世的媽媽埋在自家後院。不過，這種慎終追遠的方法，在加州可是行不通的。因為依據加州衛生與安全法規（California Health and Safety Code），遺體的處理都需要符合公衛標準，而且只能安葬在合於規定的墓園。公立墓園由公立機關管理，家族的私人墓園則須依照墓園與葬禮法（Cemetery and Funeral Act）提出申請，至於縣市政府開不開放私人墓園，則要看各地的規定，鄉下地方比較可能允許私人墓園。

此外，加州法令允許在特定地點撒骨灰，但是絕大多數都需要申請。撒在自家土地上是可以的，但是要依照依照殘骸處理規定（Application and Permit for the Disposition of Human Remains），提交申請書給撒落地的縣府、死亡地縣府，撒落地縣府與負責撒落的人各留一份副本。如果死亡與撒落都在同一地，則可以少交一份。附帶文件則包括死亡證明、死亡地的證明，死者的生日、死亡日與全名。

至於撒落在其他公私有用地上，都需要地土持有者的同意。例如撒在州立或國立公園，必須先提出申請，然後才能知道可以撒在哪裡；運動場需要地主同意；山上需要縣府同意。最簡單的選擇是海葬在太平洋，但必須在30天前知會聯邦環保署，撒落地點必須離岸500呎。

加州 推特

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