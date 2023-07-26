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LGBTQ+團體促修州憲 刪除婚姻限男女條文

編譯胡立宗／綜合報導
加州修憲提案過關，選民2024年底複決同性婚姻條文。圖為屋崙的LGBTQ+活動。（記者王若然／攝影）
加州修憲提案過關，選民2024年底複決同性婚姻條文。圖為屋崙的LGBTQ+活動。（記者王若然／攝影）

加州LGBTQ+達270萬人，為全美第一。蓋洛普最新民調也顯示，71%的美國人認為同性婚姻並不違法。儘管如此，加州公民2008年通過的Proposition 8仍然使州憲維持著「一男一女才能締結婚姻」的條文，雖然實際上的效力不大，但鑒於聯邦最高法院最近多項爭議裁定，加州LGBTQ+人士與支持議員仍希望透過公民投票完成修憲。

加州眾議會6月時已經通過Assembly Constitutional Amendment 5提案，參議院上周才通過ACA 5，意味著2024年11月的投票中，加州公民將再度投票決定是否修改州憲，取消婚姻僅限一男一女為之的條文。當然，基於總統拜登的保證，與加州各項施行法的規定，加州同性婚姻並未遭受立即威脅，但是州憲當中的現行條文，未來仍可能成為保守派推翻同性婚姻權的法源依據。

因此不僅LGBTQ+倡議團體希望修憲，參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）與民主黨的參議員威善高（Scott Wiener）都同聲支持修憲。由於州長出訪，代行職權的艾金斯上周簽署成立ACA 5提案，並強調州憲仍然禁止人民選擇配偶的自由是「明顯錯誤」。此舉也符合LGBTQ+的訴求，儘早採取行動，不要等到聯邦最高院翻案時再來後悔。ACA 5自然也引發保守派反對，他們強調聖經本就認定婚姻只能由男女為之。

加州 LGBTQ 投票

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