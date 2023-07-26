加州警察截停民眾 明年起須告知理由

加州將要求警察告訴民眾被截停理由。（美聯社）

在加州 的街道和高速公路上，警察每年都會截停包含少數族裔在內的數百萬名司機和行人，但他們卻不必解釋攔車的真正原因。這種情況即將改變。

由州「種族與身分諮詢委員會」（Racial and Identity Profiling Advisory Board，RIPA）提出的新條例，將擴大警方目前必須報告的有關截停對象和原因的數據，包括聲明原因和實際原因，以及為什麽沒有對被截停者披露實情。

如果條例得到最終確定，詳細說明警察在截停原因上對人們撒謊的頻率的新數據，將會被納入匯編全州執法機構跟蹤數據的年度報告中，各部門的數據也可通過公共記錄申請獲得。

與此同時，除非執法人員 「有理由相信，隱瞞截停原因是保護生命或財產免遭迫在眉睫的威脅所必需的」，將於明年生效的一項新的州法律將要求執法人員在盤問被截停者之前，告訴他們被截停的原因。

這項由巴沙迪那（Pasadena）加州民主黨眾議員 豪登（Chris Holden）提出的立法（AB2773）遭到了警察團體的反對。加州縣警協會（California State Sheriffs’ Association）告訴立法者，「交通截停可能是治安人員遇到的最危險的互動類型之一」，他們應該保持立即採取行動的自由。

但加州公辯律師協會（California Public Defenders Association）表示，這項措施 「將提高執法透明度和公眾信心。維護公民權利與維護高速公路上的公共安全同等重要」。

警察是否有義務告訴人們被截停的真正原因？根據該提案，如果一名警官截停他人並對截停原因作出誤導性陳述，或者根本沒有作出任何陳述，那麽他必須以書面形式解釋 「導致合理相信隱瞞截停原因，是保護生命或財產免遭迫在眉睫的威脅所必需的事實和情況。」

該報告不會像被截停者公開，但會由警官所在機構轉交給RIPA委員會，該委員會每年1月會發布一份最新數據報告。

加州保安官員研究協會（Peace Officers Research Association of California）主席馬維爾（Brian Marvel）說：「要想更准確地描述加州的種族貌相狀況，就必須掌握所有必要的截停數據背景，以及交通截停過程中執法人員與公眾的互動方式。在基本的交通執法過程中，警官需要酌情決定如何告知個人被攔下的原因。」

但RIPA董事會成員、美國公民 自由聯盟（American Civil Liberties Union）律師奧喬亞（Melanie Ochoa）質疑這一計畫，稱如果報告准確，這將是很有價值的數據。但現行法律並未對警察的遵守情況進行監督。