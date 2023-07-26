來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

中國月嫂在美國搶手，目前收入可達萬元。此為示意圖。（Getty Images）

在接受一份新工作之前，劉莉莎（Lisa Liu，音譯）通常會先用中文列出27條注意事項給雇主，其中9項是給新手媽媽的，18項是給新生兒。

作為一名住家月嫂，劉莉莎提供各式各樣的服務。她的服務從產房開始，然後過度到住家，為睡眠不足的媽媽準備三餐，協助她們起身，並教授媽媽哺乳、為嬰兒換尿布和洗澡的正確方法。

被稱為「劉阿姨」的劉莉莎近來忙得不可開交。她透過微信 對記者說：「我的工作是24小時的，我沒有時間接受採訪。」

與美國專業「導樂員」（doulas，在嬰兒出生過程中及之後承擔照料產婦工作的女性）不同的是，劉莉莎隸屬於一個較鬆散、但需求量很高的網路。這個網路是由來自中國的獨立旅行保母所組成，專為美國華人家庭提供坐月子服務。

在新冠疫情 期間，這些訓練有素的月嫂因為中國祭出旅遊限制難以出國，造成美國對有經驗月嫂的需求激增，尤其是在收入較高的灣區 。

根據橙縣月嫂評價網站Nanny.fyi的數據，灣區月嫂目前的薪資，從一個月6000元到1萬元不等，比疫情前上漲了20%，也比美國其他地區的月嫂薪資高出10%到20%，甚至遠高於中國上海等大城市的薪資2200元（美元）。

隨著中美之間旅遊逐漸恢復正常，美國月嫂行情已有所降溫，但需求仍然旺盛。Nanny.fyi共同創辦人陳曉書（Xiaoshu Chen，音譯）說：「孕婦必須在懷孕第八周前就聯絡月嫂，否則較受歡迎的月嫂就會被訂走了。」

陳曉書表示，他們發現微信上有300多個月嫂微信群，估計目前應該有3000到5000名月嫂在美國，灣區較高的薪資吸引了一些通常在東岸工作的月嫂來到灣區。

35歲的聖馬刁居民吳維妮（Winnie Wu）表示，她第一次懷孕是在2019年，透過一家機構預訂了一位上海月嫂。然而，在預訂後不久，就爆發了新冠疫情。在美國政府限制中國旅客入境的情況下，他們轉向本地市場，以6500元請了一位月嫂，這個價格幾乎是上海的三倍。由於吳維妮患有椎間盤突出，右膝也曾接動過手術，因此她認為有必要請月嫂。

去年12月，吳維妮生下第二個孩子，此時月嫂費用已大幅上漲38%，她以每月9000元的價格，雇用了一名月嫂四個月。

吳維妮說：「如果月嫂的服務夠好，我覺得這是值得的。」