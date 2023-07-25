報告：野火起因 逾9成人為造成

報告顯示，加州九成野火可追溯至人為。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，近期發表於「國際野火期刊」（International Journal of Wildland Fire）一篇最新論文發現，加州 近年來野火加劇，人類在「點燃火焰」上發揮相當影響力，超過90%的野火源都可歸咎於人為。

包括洛杉磯加大 （UCLA）在內15所大學研究人員研究1980年至2020年加州野火數據，發現因氣候變遷 、森林中殘留助燃料和起火源等多種因素下，加州山火規模逐年擴大，更具破壞性。該論文主要作者，洛杉磯加大地理學教授麥唐納（Glen MacDonald）說，「在加州，若你觀察一下野火，就會發現超過九成的火源都可追溯至人為」。

「這些火源，可能是來自某人從車內扔出菸蒂，或有人使用會產生火花的機械等。此外，人們沒有正確撲滅篝火，加上乾燥的植被和炎熱氣溫助攻下，星星之火可以燎原。」他還指出，縱火犯或炎熱的天候模式，如低海拔地區的大風或北加州雷擊，也可能引發野火。

南加州今年迄今，聖伯納汀諾（San Bernardino）和河濱（Riverside）已發生多起山火，包括兔子（Rabbit）、高地（Highland）、海鷗（Gavilan Fire）、雷切（Reche）等，已燒毀數千畝土地，危及部分建築物，所幸並無造成人員傷亡。

麥唐納並未將野火強度的增加，歸咎於某一單獨因素。他說，「整件事情不能完全歸咎於氣候變遷，這肯定會加劇火勢發展，整個加州都在發生這種情況，但我們正在發生很多事情，不同地方的情況都有不同。」他還強調，當地生態系統、人類習慣、相關單位預測管理，及森林地區植被（燃料）增加等因素，都會加劇野火強度。

諷刺的是，報告稱，減少野火猛烈的方法之一是讓自然火燃燒，但問題是，火災是加州環境自然組成部分，「我們許多植被類型，都已適應火災。」他說，「所以當你撲滅大火，且不讓自然火燃燒時，你也會累積更多燃料。幾十年來，我們累積相當多的燃料，再加上乾燥和炎熱，火勢更容易被點燃，燃燒更猛烈。」

麥唐納建議加州和聯邦領導人，應增加加州消防和燃料管理人員數量。當然，民眾外出享受大自然時，也需更加小心。