電費計價 擬依用量、家庭收入 低收入戶省錢 收入超過18萬者多繳

三家加州主要公用事業公司提出新計畫方案，徵收用戶電費時，不僅根據其使用電量，同時也根據各家庭收入情況徵收費用。（Getty Images）

北加州 太平洋瓦電公司 (PG&E)、南加州愛迪生公司 (Southern California Edison Company)、以及聖地牙哥瓦斯與電力公司 (San Diego Gas & Electricity Company) 等三家加州主要公用事業公司提出新計畫方案，徵收用戶電費時，不僅根據其使用電量，同時也根據各家庭收入情況徵收費用。加州州府聽取專家建議，計畫推出新法案，協助低收入 家庭繳交電費。

一些州府共和黨議員認為，這種調整徵收電費方式，可能會引發意想不到的後果，如使用太陽能發電民眾，可能因此繳納更多電費，同時有些民眾可能因此減低其節約用電意願。

加州三大公共事業公司認為，經過調整後，加州低收入民眾每年將可省下300元電費。另根據提案，年收入超過18萬元的加州家庭，每年將多繳500元電費。

加州公共事業委員會 (The California Public Utilities Commission) 將於明年7月1日前，投票表決上述調整電費徵收法案。

加州議會去年夏天通過綜合能源法案 (comprehensive energy bill) 。該法案亦已經紐森州長簽署成立，授權重新調整加州電費。

根據綜合能源法，公共事業委員會必須根據用戶家庭收入，制定「每個月固定電費」。

柏克萊加大 研究員與非牟利智庫Next 10亦曾提出類似建議，將用戶每個月電費分成兩部分，其中固定費是連接電網的費用，變動部分則根據使用電力徵收。柏克萊加大學者認為，這種徵收電費方式將平衡轉移經濟負擔，促進進步性的體制，對高收入家庭徵收較高電費，低收入家庭可減輕電費負擔。

這些公用事業局表示，客戶電費帳單一部分是根據其使用量而定，其他部分將依照中、低收入家庭經濟裁減費用。因為這些中、低收入客戶的電費佔其年收入較高比例。

聖地牙哥瓦斯與電力公司 執行長韋恩 (Caroline Winn) 說，當準備提出改革方案時，首先考慮到的是低收入民眾經濟生活情況，這些民眾每個月必須掙扎繳付包括電費在內的所有生活費用。根據這些公共事業公司，調整收費政策後，公司一般收入不會出現特別變動。

根據專家分析，加州目前正提倡發展電動車，未來家庭用電量將大幅增長。根據目前加州最新法規，加州2026年銷售新車中，35%為零排放車輛 (zero emission vehicles)，2035年銷售新車將必須全屬零排放車輛。2035年1250萬輛電力車奔馳於加州公路上時，用電量將極為龐大。