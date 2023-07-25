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加州各地公立學校閒置土地 總價逾7.5億元

編譯組／綜合報導
圖為舊金山Westfield購物中心，其土地為舊金山聯合學區所有。（Getty Images）
圖為舊金山Westfield購物中心，其土地為舊金山聯合學區所有。（Getty Images）

加州各地的公立學校，目前擁有數百平方哩沒有用於任何教育目的的地產，總價值超過7億5000萬元。

舊金山灣區和加州，許多學區擁有關閉的建築、空置的地塊、停車場和出租給非牟利組織或私人機構的建築。舊金山學區就擁有該市Westfield 購物中心的土地，以及兩塊未開發、面積達30萬平方呎的土地，每平方呎價值至少400美元。

隨著公立學校學生人數持續減少，未充分利用、多餘或完全沒有使用的學校地產數量不斷增加。因為出生率下降、疫情和高生活成本等原因，2019年以來，加州公立中小學流失了31萬名學生。

同時，由於許多學區面臨預算縮減或赤字，同時維護或保護學區不再使用的地產之成本不斷增加，越來越多的學區出售或租出自己的地產。而在幾十年前，絕大多數學區都緊握著自己的地產不放。因為一旦賣出，這些地產就永遠失去。

近年來，一些灣區的教育委員會經過激烈辯論，最後決定出售不再使用的學校地產，包括2020年出售聖馬刁聯合高中學區的前Crestmoor 高中校址，售價1億2500萬元；出售聖布魯諾小學學區的前Engvall初中校址，售價7900萬元。

但是，加州法律規定，學區出售地產的收益，只能用於重大項目。這些錢不得用於教職員工的薪酬福利、添購教育器材等。這打擊了學區出售地產的積極性。

舊金山學區是該市最大的地主之一，迄今為止拒絕考慮出售其1670萬平方呎的戶外土地，這些面積相當於 289個足球場，或出售 990萬平方呎的建築物，這些建築面積相當於七座 Salesforce大樓。學區每年從14 處出租地產收取760萬元租金，不過這只占學區12億元年度預算的一小部分。

出租意味著學區成為房東並需維護出租地產，隨著建築物的老化，維護開支越來越昂貴。空置和關閉的地產不僅礙眼，而且存在安全問題：有人會闖入偷竊含銅的電線，或遊民進來過夜。各學區要為此支付保安、圍欄和其他費用。

學區 加州 舊金山

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