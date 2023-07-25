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假裝中勁球 女子衝入開獎店慶祝後快閃

編譯陳盈霖／綜合報導
不明身分的婦女在賣出勁球頭獎的洛杉磯店家內，激動表示自己擁有中獎彩票，但遭店家打臉。（洛杉磯KTKA電視台）
不明身分的婦女在賣出勁球頭獎的洛杉磯店家內，激動表示自己擁有中獎彩票，但遭店家打臉。（洛杉磯KTKA電視台）

每日郵報報導，一名女子日前衝進洛杉磯市中心一家便利店，該店售出的勁球（Powerball）彩券，上周開出10億8000萬元大獎。該女子進入店中似乎慶祝著中獎，然事實上，她並非真正大獎得主。

洛杉磯KTLA電視台畫面顯示，本月20日，即開出大獎的第二天，這名頭戴黑色帽子的女子，跑進華爾街（Wall Street）的拉斯帕爾米塔斯迷你超市（Las Palmitas Mini Market），似乎與店中的人慶祝中獎，之後迅速離開，進入一輛帶著有色窗戶的深色寶馬（BMW）車之後駕車離去。

KTLA 5電視台記者斯皮爾曼（Eric Spillman）當時表示，「她跑到這裡尖叫、擁抱店裡所有人，然後離開。她聲稱擁有中獎的勁球彩券。」

該店共同擁有人，52歲埃雷拉（Nabor Herrera）的孫女帕拉西斯（Sarai Palacios）說，那位慶祝的女子並非真正的大獎得主。「她沒中獎，我不知道她為什麼那麼做，可能只是想上新聞，而真正得主尚未出現。」

帕拉西斯20日上班時，並不知道她的店開出大獎，只看見店門前一群記者向她歡呼。他們將獲得100萬元獎金。

這也是過去一年中，洛杉磯地區第二位中勁球大獎的億萬富翁。去年11月，艾塔迪那（Altadena）一家加油站開出20億元大獎，得主是卡斯楚（Edwin Castro）。

洛杉磯 勁球 華爾街

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