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加州公共雇員健康保險保費 明年平均漲近11%

編譯組／綜合報導
加州公職人員退休基金委員會（CalPERS Board of Administration）批准了2024年度的健康保險保費，整體保費將上漲10.77%。(美聯社)
加州公職人員退休基金委員會（CalPERS Board of Administration）批准了2024年度的健康保險保費，整體保費將上漲10.77%。(美聯社)

加州公職人員退休基金委員會（CalPERS Board of Administration）上周批准了2024年度的健康保險保費，整體保費將上漲10.77%。其中，非聯邦醫療保險(non-Medicare)的基本保費增加10.95%；HMO平均保費增加10.5%，PPO為12.17%；聯邦醫療保險計畫為9.55%。新保費將於2024年1月1日生效。

CalPERS代表加州公職人員退休金制度(California Public Employees'  Retirement System），是加州政府的公共部門退休金計畫，為加州的公職人員、州和地方政府雇員，及其家屬提供退休金、健康保險和其他福利。CalPERS是美國最大的公共部門退休金計畫之一，管理資金超過4000億美元，並為超過150萬人提供健康保險，包括77萬名州和地方公務員、退休人員，以及約77萬名家屬。

「我們意識到這些保費增加過高，但這並不會阻止我們繼續致力於為會員提供高質量、公平的護理，改善他們的健康結果。」養老金與健康福利委員會主席魯巴爾卡瓦（Ramón Rubalcava）表示：「醫療保健領域依然面臨著嚴峻的挑戰，醫療成本急劇上升；但在部分計畫我們順勢而為，讓會員有機會在選擇計畫時節省費用。」CalPERS會員可以自9月11日起選擇健保計畫並進行更改。

在基本計畫中，凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）和PPO的保費漲幅顯著。「雖然凱薩保費上漲影響了一半的基本計畫成員，但投保組合中還有其他幾種高質量的選擇，每月保費更低，」首席健康總監莫爾茲（Don Moulds）表示，「我們鼓勵會員在開放註冊季節，選擇更經濟實惠的健康計畫。在州內的某些地區，會員可通過更換計畫，每月節省數百美元」。

這次價格上漲反映了全國醫療通脹的大趨勢。需求上升、勞動成本高企、希望收回疫情時期損失等三大因素，導致醫療服務提供者提高價格。

根據沙加緬度蜂報(The Sacramento Bee)的報導，CalPERS委員會在18日的投票結果為6比5，顯示正反兩方勢均力敵。董事會成員和公眾評論者對凱薩醫療機構顯著的價格上漲表示震驚，加州主計長郭嫻(Malia Cohen)提問：「如果CalPERS拒絕接受凱薩的價格上漲，會發生什麼情況？」CalPERS是Medicare之外，最大的醫療保險購買者。郭嫻認為，這種影響力肯定能有作用。

莫爾茲表示，CalPERS和凱薩進行了幾個月的談判，價格漲幅從約16%（在風險調整之前）降至約10%。他同意CalPERS對凱薩來說是一位重要客戶，但凱薩也是CalPERS保險持有人的最大醫療服務提供者，他們彼此需要 。他指出，對雙方來說，這確實是一個困難的處境，「如果我們未來無法負擔凱薩，我的強烈建議是逐漸進行改變，而不是在一年內做出改變，把他們排除在外，要求我們的成員去尋找其他人」。

●新聞辭典：HMO與PPO

HMO的名稱是Health Maintenance Organization，一般稱為管理式醫療保險模式，旨在提供綜合的醫療服務和管理。HMO通常與特定的醫療提供者網絡合作，例如醫院、診所和醫生，為HMO保戶提供醫療服務。

HMO通常會要求保戶選擇一位主治醫生（Primary Care Physician，PCP），負責管理和協調成員的醫療護理。如果需要專科醫生的服務，通常需要經過主診醫生的轉介。HMO強調預防保健和疾病管理，並鼓勵成員進行定期健康檢查和使用預防性服務。

在一般情況下，HMO也會要求成員在網絡內使用醫療服務，否則可能不支付或支付較少的保險給付，以控制醫療成本。但若成員在緊急情況下需要醫療護理，HMO仍會提供相應的保障。

PPO的名稱是Preferred Provider Organization，一般稱之為優選醫療保險模式，通常與一個醫療網合作，經過合同約定，為PPO保戶提供醫療服務。

與HMO不同，PPO允許成員在網絡內和網絡外使用醫療服務，提供保戶更大的自由度，可在需要時自由選擇醫療提供者，無需經過轉介。保戶可以選擇網絡內的醫療服務提供者，享受較低的自付額和較高的保險給付；也可以選擇網絡外的醫療服務提供者，但相對而言可能需要支付較高的自付額和共付額等。

須注意的是，並非所有的健康計畫在全美各地各縣都有提供。選擇HMO或PPO時 ，還是要看民眾的居住地點及個人的健康、醫療需求而定。(編譯組 )

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