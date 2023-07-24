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加州公職人員退休基金本財年投資 初步淨回報5.8%

編譯組／綜合報導

依據加州公職人員退休基金（CalPERS）最新報告，截至今年6月30日的12個月期間，其投資初步淨回報率5.8%，資產價值為4628億美元。

2022-2023財年的初步回報率與前一財年形成對比，當時因為全球金融波動，該基金出現大衰退(The Great Recession,2007~2009)以來首次的負回報率。初步淨回報率是CalPERS投資組合的初步評估，未來還須接受外部專家及CalPERS投資和財務官員的審查。

依據初步報告，上市股權的淨回報率最佳，達到14.1%，約占總基金的45%。私募債權的淨回報率為6.5%，超越基準目標。占基金總額第二大的固定收益資產，則呈現平盤。私募股權和房地產這兩個資產類別則報告了負回報率。

CalPERS首席投資長穆西柯（Nicole Musicco）表示：「股票市場的回升，特別是自今年初以來，為投資團隊提供了穩固的基礎，得以在未來幾年內實施創新方法，為會員提供額外價值。」

CalPERS執行長佛若斯特（Marcie Frost）表示：「儘管機構投資者仍面臨著經濟挑戰，但我們已能夠保持專注，履行對會員及其家人做出的長期退休承諾。」

對退休基金而言，單一年度的投資回報率固然重要，但因退休基金是要因應未來的退休給付，長期回報率能提供更全面的了解。依此，截至今年6月底的5年期總基金年化回報率為6.1%，10年期為7.1%，20年期為7%，30年期為7.5%。

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