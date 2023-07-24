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今年春季相對涼爽潮濕 加州山火風險今秋預計較小

編譯組／綜合報導
根據研究指出，加州今年相對涼爽潮濕的春季，意味著至少到8月，夏季和秋季的山火風險將低於平均水平。（美聯社）
根據研究指出，加州今年相對涼爽潮濕的春季，意味著至少到8月，夏季和秋季的山火風險將低於平均水平。（美聯社）

當歷史性的熱浪繼續炙烤著美國的廣大地區，並且一些美國城市仍然被加拿大野火煙霧籠罩時，最新的加州山火預測至少帶來了一個好消息。根據全國跨部門消防中心（NIFC）最新發布的季節性山火展望，加州今年相對涼爽潮濕的春季，意味著至少到8月，夏季和秋季的山火風險皆低於平均水平。

國家預報機構7月報告指出：「高於正常涼季的降水和積雪，以及5月以來的周期性降水，都有助於減緩整個加州、西南部、大盆地（Great Basin）和洛磯山脈的燃料固化速度。」

灣區空氣品質管理區21日發布今年第五次空氣品質預警（Spare the Air Alerts），延長了20日的警報時間。不過，加州在山火季節基本上沒有受到影響，科學家預計夏季大部分時間也是如此。

NIFC的科學家們在報告中提到，7月將是加州天氣的過渡月，從6月的涼爽、「半濕潤模式 」，轉為更溫暖的時期，降水量參差不齊，但更接近正常降雨趨勢。

最近，這一預測被證明是正確的，因為南加州本周經歷了一場炙熱的熱浪，死亡谷（Death Valley）的氣溫達到了歷史新高。加州還發生了一些火災，如優勝美地（Yosemite）國家公園的皮卡山火（Pika Fire），以及聖比尼度（San Benito）縣和佛萊斯諾（Fresno）縣荒野地區的火災。

預報稱，9月加州部分地區正常的山火風險將會恢復，加州的山火季節通常會持續到10月和11月，屆時可怕的聖他安那（Santa Ana）風會將熱空氣吹遍南加州，加劇山火。

到了秋季，今年開始出現的聖嬰（El Niño）天氣模式（表現為太平洋赤道溫度升高）預計會加強。這可能意味著西南部大部分地區的天氣會更暖和、更潮濕，而此前三年都是相反的反聖嬰（La Niña）模式。

NIFC 的報告解釋說，如果聖嬰模式在秋季帶來強降水，南加州的山火風險可能會持續到10月。

長期乾旱導致山火頻發，今年西部地區的旱情有所緩解，但這十年已經是歷史性的十年。自 2020年初以來，灣區九個縣的山火燃燒面積已超過了 20 世紀初的歷史紀錄。

在西南部的其他地區，山火風險則在上升。根據預測，從現在到10月，亞利桑納（Arizona）州東南部、德州（Texas）西部和大盆地南部的山火風險將高於平均水平，原因是今年西南部的季風季節推遲了。

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