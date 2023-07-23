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加州新法擴大瓶罐回收站 明年上路

記者金維多／洛杉磯報導
可回收容器站點示意圖。（CalRecycle）
可回收容器站點示意圖。（CalRecycle）

去年9月，加州州長紐森簽署一項新法，將葡萄酒和烈酒酒瓶添加到加州的長期瓶罐回收計畫中，這項規定於2024年1月1日起執行。同時，SB1013法案將在全州範圍內擴大可回收站點，以解決日益嚴重的環境污染問題。

屆時，消費者每次購買12盎司的瓶罐需要支付5分「加州贖回計畫」（California Redemption Value，CRV）費用，超過24盎司的容器需要支付10分，這其中包括葡萄酒和烈酒瓶子。

根據CalRecycle的數據顯示，加州政府每年為各類可回收容器支付約15億元的回收押金，但只有不到四分之一的容器被回收，更多的人選擇丟棄到垃圾桶，從而導致未退還的押金高達6億7200萬元。

家住東谷市（Eastvale）的王先生表示，自己不太了解周邊哪裡有回收站點，本身這些瓶瓶罐罐也值不了什麼錢，剛好社區有人經常會來收集這些可回收容器，所以自己都是統一收集好後放在家門口給有心的人，這樣也省了自己專門去回收站點跑一趟。

家住西柯汶那市（West Covina）的劉女士表示，自己平時一直有收集飲料瓶的習慣，但自從疫情以來，周邊的回收站點倒的倒，搬的搬，有一次自己透過Google地圖搜索周邊的回收站點，找了好幾家，要麼沒有營業，要麼已經遺棄，這讓一個環保主義者非常頭疼。

她同時回憶到，以前自己經常去的那家回收站點的老闆很早萌生去意，雖然現場看起來大袋小袋都是裝滿，但其實生意並不好，居民對這種服務的支持度不夠。

從2013年到2022年，加州有超過1300個可回收站點關閉，這個數據已經超過了全州總站點的一半。數據統計目前加州平均每3萬1000人才擁有一個可回收站點，新法規定，加州平均每9000人至少有一個可回收站點，而在之前沒有可回收服務的地區，要至少設置三處自動回收站點或者一個自動社區回收倉庫。

同時指定每個銷售CRV飲料的商店在現場為消費者提供至少兩台自動回收機。並確商店超回收機和回收站點每周至少開放70小時，為上班族提供便利。

這些可回收容器不能有效利用的問題，增加了政府需要再向垃圾運輸商支付填埋費用，該法案最終將加州CRV退款責任歸咎於銷售這些可回收容器的商店。在2025年，銷售CRV飲料的主要商店將不得不收回它們。研究表明，消費者更傾向於在購物的地方獲得CRV退款，在商店內提供這些退款通常會增加銷售額。

如果這些法規能有效實施，不僅能減少可回收垃圾對環境的影響，還能增加回收站點帶來的就業崗位，而消費者也可以將這些額外的瓶罐CRV費用有效的回到自己的口袋。民眾可以通過CalRecycle官網https://www2.calrecycle.ca.gov/BevContainer/RecyclingCenters搜尋離您最近的回收站點。

各類容器的回收價格。（記者金維多/攝影）
各類容器的回收價格。（記者金維多/攝影）

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