一分鐘看加州／河濱聖山盧彼多山 擁歷史悠久復活節儀式

盧彼多山上的巨大十字架。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸有一座當地很多居民熟悉的盧彼多山（Mount Rubidoux），是河濱市地標。山頂豎立巨大十字架，100多年來，每年復活節 ，民眾都早早聚集在山頂，舉行迎接日出儀式。在當地人心中盧彼多山已是一座聖山。也有部分健身愛好者喜歡沿著山上步道 健行。考慮到登上山頂，就可以俯瞰整個河濱市區全景。如果探訪河濱市不到盧彼多山一遊，會是不小的缺憾。

（影音來源：記者啟鉻）

盧彼多山位於河濱市區西部，佔地逾160畝，擁有3.5哩步道。每年復活節，山頂都會舉行迎接日出儀式，至今已延續百餘年，是全美歷史最悠久的復活節日出儀式之一。山頂有不少歷史遺跡和紀念碑，其中最為著名的是山頂巨大十字架，距離很遠都能看到。與十字架相對應的是山頂飄揚的巨幅美國國旗。

這座聖山以當地名人盧彼多（Louis Rubidoux）命名，他於1847年從洛杉磯市第二任市長威爾森（Benjamin Davis Wilson）手上買下赫汝帕牧場（Rancho Jurupa）中的一部分，建立盧彼多牧場（Rancho Rubidoux）。盧彼多是河濱市所屬的聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）最早的三名縣政委員之一。

盧彼多山的大部分屬於河濱市政府，但山頂約0.43畝地塊由河濱土地保護組織擁有，原因與訴訟有關。一個推動教會與國家分離的組織於10年前向河濱市府發出呼籲，認為在河濱市所屬的盧彼多山上豎立十字架，違背美國憲法，並威脅提起訴訟。為了平息紛爭，河濱市將山頂豎立十字架的一小塊土地拍賣給民間組織。