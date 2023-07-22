勁球10億大獎開出 買氣轉向兆彩7.2億彩金

因為中獎機率被調低，反倒容易造成超級大獎的出現，圖為今年勁球累計到6.5億元時的彩券機。（本報系資料照）

勁球（Powerball）超過10億元的頭彩開出，眾人目光開始轉向累積獎金已達7億2000萬元的兆彩（Mega Millions）。如果有人抱回這筆彩金，將成為兆彩有史以來第五大贏家，不過還無法擠入美國頭彩榜的前十名。相對的，洛杉磯市Las Palmitas Mini Market賣出的彩券，已成全美歷史第六高的獎額，也是兆彩第三高 的獎金。

目前7億2000萬元的兆彩彩金，得主可分29年分批提領，或是一次抱走3億6960萬元。兆彩上次開出頭彩是在2023年的4月18日。不過，為何大獎愈來愈難開出，巨額獎金也愈來愈常見，一切都因為中獎機率調低。

Powerball在2015年將頭彩中獎率由1億7520萬分之一調低至2億9220萬分之一，2017年時Mega Millions也調低機率，由2億5890萬分之一改為3億260萬分之一。

但也因為調低機率，卻意外造成超級大獎的出現，例如目前的第一名20億元，是在2022年11月8日於加州 開出的Powerball。第二名也是Powerball，獎額15億元，2016年1月開出。第三至五名則為Mega Millions。