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彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

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勁球10億大獎開出 買氣轉向兆彩7.2億彩金

編譯胡立宗／綜合報導
因為中獎機率被調低，反倒容易造成超級大獎的出現，圖為今年勁球累計到6.5億元時的彩券機。（本報系資料照）
因為中獎機率被調低，反倒容易造成超級大獎的出現，圖為今年勁球累計到6.5億元時的彩券機。（本報系資料照）

勁球（Powerball）超過10億元的頭彩開出，眾人目光開始轉向累積獎金已達7億2000萬元的兆彩（Mega Millions）。如果有人抱回這筆彩金，將成為兆彩有史以來第五大贏家，不過還無法擠入美國頭彩榜的前十名。相對的，洛杉磯市Las Palmitas Mini Market賣出的彩券，已成全美歷史第六高的獎額，也是兆彩第三高的獎金。

目前7億2000萬元的兆彩彩金，得主可分29年分批提領，或是一次抱走3億6960萬元。兆彩上次開出頭彩是在2023年的4月18日。不過，為何大獎愈來愈難開出，巨額獎金也愈來愈常見，一切都因為中獎機率調低。

Powerball在2015年將頭彩中獎率由1億7520萬分之一調低至2億9220萬分之一，2017年時Mega Millions也調低機率，由2億5890萬分之一改為3億260萬分之一。

但也因為調低機率，卻意外造成超級大獎的出現，例如目前的第一名20億元，是在2022年11月8日於加州開出的Powerball。第二名也是Powerball，獎額15億元，2016年1月開出。第三至五名則為Mega Millions。

不過博弈專家不時就會警告，彩券的本質就是「賭」，只是一般人感覺不到而已。專家更稱之為累退稅（regressive tax），意指社經地位越高者稅率越低，反倒是處境不佳的人，往往不惜血本只為一夕翻身。但是不像線上賭博或運動博弈的限制重重，彩券的賭博性質往往被淡化，輸了大錢也不覺得心疼。

加州樂透局在賣出10億元頭彩的Las Palmitas Mini Market前...
加州樂透局在賣出10億元頭彩的Las Palmitas Mini Market前招開記者會。（美聯社）

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