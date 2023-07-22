旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

聯合航空公司一架從舊金山 飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。班機當天半夜重新起飛，並已順利抵達台灣。

有報導說該乘客被警方拘留，但「舊金山觀察報」21日說，警方對該乘客問話後，釋放了這位乘客。

聯航871號班機20日下午3時左右從舊金山國際機場起飛，因為一名「擾亂秩序的旅客」，而在大約一個半小時後被迫返航，於晚上大約7點鐘回到舊金山國際機場。聯邦執法人員當即帶走了這名「擾亂秩序的旅客」。

班機飛回舊金山後，聯合航空公司發表聲明表示：「聯航871號班機因一名擾亂秩序乘客的行為而返回舊金山。執法人員在飛機飛回時接機並帶走了該乘客。我們預計將於今晚晚些時候飛往台北。」

美國海關暨邊境保護署21日告訴傳媒，問話之後，已釋放了這位乘客。聯合航空公司和執法當局都沒有透露該乘客的姓名、國籍、性別，以及「擾亂秩序」的具體行為是什麼。

涉事班機於20日半夜重新起飛，據追蹤飛機飛行路線的FlightAware之紀錄，聯航871號班機已於當地時間周六凌晨抵達台灣桃園機場。

國際航空運輸協會上個月發表的報告指出，自新冠肺炎疫情 以來，不守規矩的乘客在航班上愈來愈多，和2021年相比，2022 年此類事件增加了47%。今年早些時候，美國聯合航空公司禁止一名德州 男子乘坐該公司的飛機，因為他在舊金山國際機場登機時，涉嫌襲擊一名航空公司員工。