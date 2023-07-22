我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

編譯組／舊金山21日電
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

聯合航空公司一架從舊金山飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。班機當天半夜重新起飛，並已順利抵達台灣。

有報導說該乘客被警方拘留，但「舊金山觀察報」21日說，警方對該乘客問話後，釋放了這位乘客。

聯航871號班機20日下午3時左右從舊金山國際機場起飛，因為一名「擾亂秩序的旅客」，而在大約一個半小時後被迫返航，於晚上大約7點鐘回到舊金山國際機場。聯邦執法人員當即帶走了這名「擾亂秩序的旅客」。

班機飛回舊金山後，聯合航空公司發表聲明表示：「聯航871號班機因一名擾亂秩序乘客的行為而返回舊金山。執法人員在飛機飛回時接機並帶走了該乘客。我們預計將於今晚晚些時候飛往台北。」

美國海關暨邊境保護署21日告訴傳媒，問話之後，已釋放了這位乘客。聯合航空公司和執法當局都沒有透露該乘客的姓名、國籍、性別，以及「擾亂秩序」的具體行為是什麼。

涉事班機於20日半夜重新起飛，據追蹤飛機飛行路線的FlightAware之紀錄，聯航871號班機已於當地時間周六凌晨抵達台灣桃園機場。

國際航空運輸協會上個月發表的報告指出，自新冠肺炎疫情以來，不守規矩的乘客在航班上愈來愈多，和2021年相比，2022 年此類事件增加了47%。今年早些時候，美國聯合航空公司禁止一名德州男子乘坐該公司的飛機，因為他在舊金山國際機場登機時，涉嫌襲擊一名航空公司員工。

舊金山 德州 疫情

上一則

13歲女被綁 靠「Help Me」紙條得救

下一則

美國百人會 探討亞裔學術發展障礙

延伸閱讀

中國地產商張力引渡舊金山 指認前工務局局長努魯收賄

中國地產商張力引渡舊金山 指認前工務局局長努魯收賄
布里德：米慎灣公園 代表金山未來願景

布里德：米慎灣公園 代表金山未來願景
舊金山社區大使拔刀與民衝突 市府將追究

舊金山社區大使拔刀與民衝突 市府將追究
歷史拼圖／西班牙帝國建教區 誕生洛杉磯、舊金山

歷史拼圖／西班牙帝國建教區 誕生洛杉磯、舊金山
降落撞牆斷成兩截 索馬利亞客機34人全生還

降落撞牆斷成兩截 索馬利亞客機34人全生還
科技業寒冬 矽谷辦公室空置率增

科技業寒冬 矽谷辦公室空置率增

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）

台資餐飲品牌 搶攻南加市場

2023-07-16 02:18
車禍之前鄭氏一家三口很幸福，如今妻身亡兒重傷，期待本報讀者愛心捐款。（NBC截圖）

南加車禍台灣父子陷困境 華人展愛心捐款湧入18萬

2023-07-14 22:05
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)

加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

2023-07-14 02:19

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲