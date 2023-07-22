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彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

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彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

編譯胡立宗／綜合報導
Las Palmitas Mini Market賣出勁球頭彩，店東Navor Herrera也可拿到百萬獎金。（取自NBC）
Las Palmitas Mini Market賣出勁球頭彩，店東Navor Herrera也可拿到百萬獎金。（取自NBC）

不具美國公民身分或非綠卡持有者，能夠領取美國境內的各類彩券獎金嗎？在美國境內的觀光客和非法移民都可以領取，但無證客對於是否要領獎會有疑慮。 

19日開出勁球（Powerball）10億8000萬元的頭彩獎落洛杉磯，雖然真正得主仍不明確，但賣出彩券的Las Palmitas Mini Market，其店東Navor Herrera受訪時說，他認為得主應該是拉美裔人士。他接受NBC訪問時說，這個地區多是拉美裔，他的顧客也多數是拉美裔，只有一些是韓裔

不過，鑒於之前發生的爭議，大獎也引發一些疑問，例如不具備美國公民身分或永久居留權的人是否能夠領取獎金，答案是肯定的。因為Powerball只要求年滿18歲才能購買，對國籍並未設限，因此在45州、華府、美屬波多黎各、維京群島購買樂透的人，只要彩券是購自合格經銷商，都能領取彩金。

2015年，一名伊拉克人透過代購網站theLotter.com購買俄勒岡州的Megabucks，最後中了640萬元，男子拿到彩券後飛到塞勒姆（Salem）領獎，最終選擇逐年領取，並在離境前開好美國帳戶。不過，就算得主是外國人，聯邦與當地政府還是不會放過收稅的機會，因此得主還是要以購買地的稅率繳交稅金。

不過，領獎者必須出示有效證件的規定，卻成為不少無證移民不敢出面領獎的原因。2011年，無證移民Jose Antonio Cua-Toc中了喬治亞州Jingle Jumbo Bucks的75萬元彩金，但最後委託雇主Erick Cervantes代領，但黑心老闆後來侵吞了這筆錢，雖然Jose Antonio Cua-Toc最後討回獎金，但卻進了監獄。目前不知他是否還在美國，或是已經返回瓜地馬拉。

非法移民 美國公民 韓裔

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