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人工智慧法草案 出自GhatGPT

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州聯邦眾議員羅康納嘗試使用人工智慧ChatGPT起草法案。（Getty Images）
加州聯邦眾議員羅康納嘗試使用人工智慧ChatGPT起草法案。（Getty Images）

代表加州矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）最近起草了一項新法案。與他過去提出的法案不同的是，這項新法案並非由他或其幕僚所寫，而是出人工智慧之手。

華府去年開了無數次關於人工智慧的聽證會和討論會。現在，一些議員已經開始嘗試使用這項最新科技，來協助他們完成工作。

在許多議員仍不了解人工智慧的情況下，包括羅康納、劉雲平（Ted Lieu）和麻州歐清傑（Jake Auchincloss）等聯邦眾議員，都已開始使用生成式人工智慧ChatGPT撰寫講稿、法案和意見，藉此來展示這項科技的好處。

羅康納說：「外界對人工智慧有許多炒作和憂慮，人們擔心它會以某種方式取代人類思維，甚至人類本身。我想讓大家知道，這些憂慮並不完全成立。事實上，人工智慧可以成為一種能增強人們工作能力、但不會取代人類的工具。」

羅康納的新法案要求白宮預算管理局（Office of Management and Budget）制定指南，指導聯邦各單位如何在其網站的搜尋功能中使用人工智慧。羅康納表示，由於負責起草法案的法律顧問人手不足，因此，他決定嘗試使用ChatGPT來加快流程。

眾議院行政長詩平多（Catherine Szpindor）在一封電子郵件中表示，議員們使用人工智慧有其限制，他們只能使用附加了安全功能的ChatGPT版本ChatGPT Plus，而且只能用來進行非敏感性訊息的實驗。根據彭博社（Bloomberg）報導，行政長辦公室已經在眾議院分發了40個ChatGPT Plus使用許可。

羅康納說：「相對於美國應該對中國或中東採取什麼政策，使用人工智慧起草這項新法案相對簡單、直接。即便如此，它寫出內容的也只能作為一份草稿。」

大部分法案都包含一個調查結果，列出關於問題的事實。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對ChatGPT Plus起草的法案與最終提出的法案進行比較後發現，兩者之間差異很小，而且最終法案中的調查結果內容與ChatGPT Plus撰寫的完全相同。

羅康納表示，他不會要求幕僚使用人工智慧，但如果他們認為有幫助，就可以使用。他說，他主要將人工智慧當作「美化工作用的研究助理」，協助梳理和滙整講稿、意見文章和法案的相關事實。

羅康納說：「人工智慧還無法解決複雜的問題，人類仍是想法產生者。到目前為止，我還未看到ChatGPT生成的想法，能比我團隊中任何人提出的想法更有趣。」

人工智慧 ChatGPT 眾議員

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