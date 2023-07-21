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歷史拼圖／西班牙帝國建教區 誕生洛杉磯、舊金山

編譯胡立宗／綜合報導
聖費南度米慎的修道院。（取自California Missions Foundation網站）
聖費南度米慎的修道院。（取自California Missions Foundation網站）

航海家哥倫布在1492年發現「新大陸」後，西班牙帝國就積極在美洲各地興建軍政教合一的米慎（mission，教區）。依照當時的規劃，米慎的衛星城鎮稱為駐區（asistencia），負責畜養牲畜的稱為牧場（rancho），仍然留存的原住民市鎮則為Pueblo Indians。

如果是兼具重要軍事功能的米慎區又稱為要塞（presidios），當時的上加利福尼亞曾經有過四個要塞，先是聖地牙哥，其後是蒙特瑞（Monterrey），舊金山與聖塔芭芭拉（Santa Barbara）。幾個軍事據點附近的教區與牧場，之後多半發展成人口眾多的都會區，包括現今的聖地牙哥、洛杉磯、舊金山。

・聖地牙哥的米慎是上加利福尼亞第一個完工的，落成日期為1769年7月16日，之後就成為西班牙帝國往北拓展的重要據點。原本的地點在可以俯瞰聖地牙哥灣的小山丘上，1774年因為缺水被迫往內陸遷了6哩，以靠近聖地牙哥河。美國獨立後，美軍一度占領教區，直到1862年才歸還給天主教會。米慎建物本身成為國家歷史地標（National Historic Landmark），而附近的農地則成為加州葡萄酒的始祖。

San Francisco de Asís外表簡樸，但內藏玄機，裝飾與壁畫全由原...
San Francisco de Asís外表簡樸，但內藏玄機，裝飾與壁畫全由原住民完成。（取自California Missions Foundation網站）

・洛杉磯地區幅員較廣，因此其實是由兩個米慎及多個牧場衍生出來的。聖蓋博（San Gabriel）的米慎完工於1771年，北邊的聖費南度（San Fernando）則在1797年才完成，附近的聖彼渚牧場（Rancho San Pedro）、拉菲牧場（Rancho Rafael）與Pueblo de Los Angeles等，最後成為大洛杉磯的起源地。

聖蓋博教堂三度受到地震損害，在1987年後才完全恢復1812年的原貌，米慎區則因為匯聚了三條貿易路線，因此成為東洛杉磯的重鎮之一，而且因為教區內的農作產量最多，一度被封為「米慎之光」（Pride of the Missions），因為其他教區都靠聖蓋博支援。聖費南度米慎的特色之一就是超長的修道院，外人經常誤以為這裡就是教堂，而整個教區屬地在1915年一分為多，大部分併入洛杉磯市。

聖地牙哥的米慎建築。（取自California Missions Foundat...
聖地牙哥的米慎建築。（取自California Missions Foundation網站）

・舊金山也有兩個米慎，但一個是真正設在舊金山區內San Francisco de Asís，另一個以San Francisco Solano為名米慎，其實位在灣區以北的索諾瑪縣（Sonoma County）。前者建於1776年，後者落成於1823年，也是西班牙在加利福尼亞興建的最後一個米慎，後世常以Mission Dolores稱之。San Francisco de Asís的特點之一是外表簡樸，但內藏玄機，富麗的裝飾與壁畫全由原住民完成。教區最後發展成舊金山市的時尚與藝文據點，經常有街頭表演，也有知名餐廳與各式店家。

洛杉磯都會區在19世紀時的區分圖。（取自California Missions ...
洛杉磯都會區在19世紀時的區分圖。（取自California Missions Foundation網站）

舊金山 洛杉磯 聖地牙哥

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