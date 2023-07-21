最富裕10縣 9個在北加州
金融網站SmartAsset公布的數據顯示，在加州最富裕的前十個縣中，有九個在北加州，一個在南加州。
根據SmartAsset本月公布的排名，聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元奪冠。聖馬刁縣和馬連縣緊追在後。
SmartAsset是根據加州各縣的投資收入、房價和家庭年收入中位數，來進行排名。數據來源包括國稅局的所得稅統計數據、房地產網站Zillow物業資訊，以及美國人口普查局的2021年美國社區調查（American Community Survey）。
根據人口普查局的最新數據，加州家庭年收入中位數目前為8萬4097元，排名全國第六。榜首是華盛頓特區，當地家庭年收入中位數為9萬3547元。
沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）以SmartAsset加州各縣2017年到2021年的家庭年收入中位數數據為基礎，並交叉使用人口普查局的家庭年收入中位數數據，得出以下排名，見下表。房價中位數則是來自SmartAsset。
排序
縣名
家庭年收入中位數
房價中位數
1
聖他克拉拉縣（Santa Clara）
14萬零258元
146萬8206元
2
聖馬刁縣（San Mateo）
13萬6837元
149萬5191元
3
馬連縣（Marin）
13萬1008元
149萬5191元
4
舊金山縣
12萬6187元
127萬2795元
5
阿拉米達縣（Alameda）
11萬2017元
106萬7823元
6
康曲柯士達縣（Contra Costa）
11萬零455元
80萬8983元
7
橙縣（Orange）
10萬零485元
100萬5769元
8
普萊賽縣（Placer）
9萬9734元
66萬8050元
9
納巴縣（Napa）
9萬7498元
88萬6233元
10
聖他克魯茲縣（Santa Cruz）
9萬6093元
112萬零335元
本報記者／製表
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