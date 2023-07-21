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最富裕10縣 9個在北加州

編譯廖宜怡╱綜合報導
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

金融網站SmartAsset公布的數據顯示，在加州最富裕的前十個縣中，有九個在北加州，一個在南加州。

根據SmartAsset本月公布的排名，聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元奪冠。聖馬刁縣和馬連縣緊追在後。

SmartAsset是根據加州各縣的投資收入、房價和家庭年收入中位數，來進行排名。數據來源包括國稅局的所得稅統計數據、房地產網站Zillow物業資訊，以及美國人口普查局的2021年美國社區調查（American Community Survey）。

根據人口普查局的最新數據，加州家庭年收入中位數目前為8萬4097元，排名全國第六。榜首是華盛頓特區，當地家庭年收入中位數為9萬3547元。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）以SmartAsset加州各縣2017年到2021年的家庭年收入中位數數據為基礎，並交叉使用人口普查局的家庭年收入中位數數據，得出以下排名，見下表。房價中位數則是來自SmartAsset。

排序

縣名

家庭年收入中位數

房價中位數

1

聖他克拉拉縣（Santa Clara）

14萬零258元

146萬8206元

2

聖馬刁縣（San Mateo）

13萬6837元

149萬5191元

3

馬連縣（Marin）

13萬1008元

149萬5191元

4

舊金山縣

12萬6187元

127萬2795元

5

阿拉米達縣（Alameda）

11萬2017元

106萬7823元

6

康曲柯士達縣（Contra Costa）

11萬零455元

80萬8983元

7

橙縣（Orange）

10萬零485元

100萬5769元

8

普萊賽縣（Placer）

9萬9734元

66萬8050元

9

納巴縣（Napa）

9萬7498元

88萬6233元

10

聖他克魯茲縣（Santa Cruz）

9萬6093元

112萬零335元

   本報記者／製表

加州 人口普查 房價

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