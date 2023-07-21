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量產大減 新油井審批幾乎停頓

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州今年幾乎停止發放新的油井鑽探許可證。（路透社）
加州今年幾乎停止發放新的油井鑽探許可證。（路透社）

路透社報導，加州最新數據指出，今年這個全美第七大原油生產州，幾乎停止發放新油井鑽探許可證。加州地質能源管理部門（Geologic Energy Management Division，CalGEM）2023年至今批准七個新的活躍油井許可，相比之下，去年同期已發放200多個油井鑽探許可。

加州州長紐森（Gavin Newsom）自2019年就任州長以來，新的油井鑽探許可證發放數量穩步下降，但目前的批准率卻突然急劇下降。加州獨立石油協會（California Independent Petroleum Association，CIPA）執行長齊爾曼（Rock Zierman）表示，該行業目前有超過1400分新的許可證申請等著CalGEM批准，其中一半申請時間已超過一年多。

CalGEM在電子郵件中表示，審批數量減少歸因於加州石油量產大幅下降，及該州石油工業中心寇恩縣（Kern County）暫停許可訴訟等因素。該機構稱，「隨著加州逐漸擺脫化石燃料，我們預計這種許可發放趨勢將持續下去。」

根據環保組織FracTracker Alliance對CalGEM數據分析，今年上半年，改進或修復已建油井的批准數量增加近50%，達1650口，這是對石油和天然氣行業明顯讓步。而紐森希望至2045年，逐步停止該州石油鑽探。

加州去年還通過一項法律，禁止在住宅、學校和醫院等建築物3200呎範圍內鑽探石油與天然氣。但CIPA希望通過2024年11月的選民投票，阻止該法實施。今年獲得批准，重新鑽探油井許可中，近半數位於有爭議的緩衝區。消費者權益組織批評這些許可證發放，認為這對公眾健康有害。

加州 石油 紐森

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