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聖嬰將至何時再乾旱？專家難定論

洛杉磯訊
隨著夏季的來臨，異常炎熱的天氣讓人們重啟對加州乾旱問題的擔憂。（記者趙健/攝影）
隨著夏季的來臨，異常炎熱的天氣讓人們重啟對加州乾旱問題的擔憂。（記者趙健/攝影）

2020年至2022年期間，加州經歷長達數年的乾旱，導致水庫和地下水資源枯竭，目前大部分地區正處於恢復狀態。然而，隨著夏季來臨，異常炎熱的天氣重啟民眾對加州乾旱問題的擔憂。

根據美國乾旱監測中心（U.S. Drought Monitor）記錄，今年歷史性的濕潤冬季過後，加州許多地區，如洛杉磯縣、麥塞德縣（Merced County）和阿拉米達縣（Alameda County），已不再處於乾旱狀態。

然而，加州水資源局（California Department of Water Resources）乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones）在接受KTLA 5電視台採訪時表示，目前科學界和美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）無法對下一次乾旱時間的進行準確預測，因為他們尚未投入足夠的研究資源來解決這一問題。

根據「國家乾旱準備計劃」（National Integrated Drought Information System，簡稱NIDIS）網站，在某種程度上，乾旱預測取決於對複雜氣候交互下的降水和溫度的預測。想要精確做出預判，並不簡單。

然而，天氣預測倡議組織S2S Coalition指出，相較於短期天氣預報，亞季節性（幾周至幾個月）和季節性（幾個月至一年）的預報通常不太可靠，對降水量（預測乾旱所需的一個重要因素）的預測並不準確。據華盛頓郵報的報導，這些預測模型通常考慮降水量高於或低於平均水平的概率，但無法提供具體的降水量預測數據。

根據NOAA的預測，加州再次發生乾旱可能要等一段時間，因為聖嬰現象（El Nino）現象的到來，可能預示著加州將迎來另一個濕潤的冬季。今年出現聖嬰現象的可能性已超過90%，且可能性在2024年初還會上升；這意味著美國南部三分之一至一半的地區（包括加州在內），很可能在今年迎來一個相對潮濕的冬天。不過，也有專家表示，依靠聖嬰現象的預測來判斷該季節是否濕潤，可能會有誤差。

專家們暫時還不能預測加州下一次乾旱發生的準確時間，而上一次乾旱帶來的影響並未褪去。儘管上個濕潤的冬季使加州水庫的儲水量處於充足狀態，但地下水資源並未從乾旱中完全恢復。這是因為靠近地表或與河流緊密連接的水庫可以在一年內補足；而對於那些距離地表較遠的地下水來說，可能需要多年的時間來補充。

加州 洛杉磯 華盛頓郵報

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