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加州兒童人口減少 普萊賽縣卻增

編譯組╱綜合報導

加州兒童人數正在減少。和2020年相比，2022年全州10歲以下的兒童減少了近24萬8000人。但是，有一個重要的縣卻與此趨勢相反。

最近公布的人口估計數字顯示，與沙加緬度縣接壤、羅斯維爾市（City of Roseville）所在的普萊賽縣（Placer County），是疫情發生以來，加州至少有20萬居民的縣之中，唯一一個10歲以下兒童增加的縣。

數據顯示，從 2020 年到 2022 年，普萊賽縣的兒童人數增加了 1.3%，增加了近 600 人。相比之下，同期舊金山縣和洛杉磯縣兒童人數下降幅度都超過 8%。

普萊賽縣兒童的增長主要來自 5至9 歲的孩子。這個年齡段的人數從2020年的2萬4700 人，增加到2022年的近2萬5300人，增幅2.4%。

雖然其他一些縣的5至9歲兒童人數也有所增加，但普萊賽縣是唯一一個5歲以下兒童人數上升的縣。其他縣嬰兒數量減少的同時，普萊賽縣0至4歲年齡段的數量維持穩定，甚至自2020年以來略有增加。

除了幼兒人數增加，普萊賽縣20多歲、30多歲和40多歲的人口數量也有所增加，這些是最有可能生育的年齡組。

近年來，包括灣區居民在內的加州居民，紛紛湧向普萊賽縣等加州北部的內陸縣。

疫情以來，大量增加的遠程工作，使人們有機會住在灣區以外的地方，同時維持灣區的工作。加州公共政策研究所的人口統計研究員·麥吉（Eric McGhee）對傳媒表示，人們正向內陸地區遷移，以尋找更可負擔的住房，並逃離昂貴的灣區生活。

普萊賽縣地產經紀協會主席游迪（David Uhte）表示，許多家庭也有興趣遷居普萊賽縣，因為這裡有可供選擇的學校和適合家庭的娛樂活動。

「普萊賽縣位於一個很好的中心位置，可以前往他們想去的所有地方，如太浩湖、灣區和酒鄉等。」游迪說。

總體而言，普萊賽縣的人口在過去十年中持續增長。2010年，普萊賽縣約有35萬居民。2022年，該縣人口增長至40多萬。同期加州人口增長率較低，從來沒有超過200年的 6%。

加州 灣區 疫情

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