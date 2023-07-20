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「被雷打到」等5件難事 比中勁球頭彩機率高

編譯胡立宗／綜合報導
握到總統的手其實沒有那麼難。左為拜登，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
握到總統的手其實沒有那麼難。左為拜登，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

中Powerball勁球頭彩的機率只有2億9220萬分之一，不過根據各方研究，其實還有五件感覺很困難，但是其實很容易達成的事，例如高爾夫一桿進洞，啖生蠔發現珍珠，與總統握手，或是找到四葉苜蓿(另俗稱含羞草）。

・高爾夫刊物National Hole-in-One Registry顯示，一桿進洞的機率為1萬2000分之一，意即每3500場18洞中就會出現一次，不過一個人一年大概只有1%至2%的機率。

・2018年，紐約市的生蠔饕客就吃到珍珠，價值2000元至4000元，因此在生蠔中發現珍珠的機率約在1萬分之一上下，換言之吃到珍珠的機率遠高於中樂透。

・苜蓿一般都是三葉，四葉的苜蓿常被稱為「幸運草」，但是機率其實高達5000分之一，更稀有的五葉草機率也有2萬4000分之一。

・「被雷打到」經常是一句玩笑話，用來形容機率很低，但是根據國家氣象局（National Weather Service）的統計，被閃電打中的機會大約是1萬5300分之一，1989年至2018年間，死於雷擊的人數每年平均43人。而且被雷打到的機率，還會因為住的地方不同、生活樣態而出現變化，德州佛州被雷打到機率就比美國其他地方更高，如果是喜歡戶外活動，或是經常在室外工作的人，被雷打到的機率還更高。

・握到總統的手，聽起來很難，但是每年5000個美國人就會出現一個握到總統手的人。相對而言，總同每年大概要握6萬5000雙手。

佛州 德州 紐約市

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