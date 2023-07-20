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亡夫信託拒付范士丹醫療費 女兒提告

編譯組╱19日綜合報導
范士丹女兒提告，稱母親已故丈夫信託拒絕支付范士丹醫療費用。范士丹今年2月被診斷出罹患帶狀皰疹病毒。(圖截取自電視畫面)
范士丹女兒提告，稱母親已故丈夫信託拒絕支付范士丹醫療費用。范士丹今年2月被診斷出罹患帶狀皰疹病毒。(圖截取自電視畫面)

參議員范士丹(Sen. Dianne Feinstein)在舊金山採取法律行動，稱她無法動用已故丈夫任何資產，包括支付因罹患帶狀皰疹之後、產生龐大醫療費用。

范士丹的夫婿、金融家布魯姆(Richard Blum)在長期與癌症搏鬥後，2022年2月過世。根據擁有處理母親法律事務授權的范士丹女兒凱薩琳(Katherine Feinstein)日前在舊金山高等法院提出告訴，范士丹並未獲取依照布魯姆信託協議規定的任何資產。

2022年8月，范士丹任命她的女兒、其為她前一段婚姻所生子女，作為布魯姆遺產的共同受託人。凱薩琳不是該信託的受益人。

訴訟稱，兩名擔任信託受託人的克萊恩(Michael Klein)與史爾維克(Marc Scholvinck)在布魯姆過世後，並未被布魯姆或范士丹任命擔任受託人。他們是布魯姆長期商業夥伴。

根據訴訟內容，范士丹「承擔大量醫療支出」，「所謂的受託人拒絕分配資產來報銷范士丹的醫療費用」。范士丹今年2月被診斷出患有帶狀皰疹病毒，並於3月住院。她在參議院缺席達三個月，5月返回華府，之後仍持續處理因疾病引起的醫療併發症。

克萊恩與史爾維克的代表律師布瑞西尼(Steven Braccini)聲明表示，信託從未拒絕支付范士丹任何款項，更遑論是醫療費用。他指出，沒有收到任何證據顯示凱薩琳擁有母親授權，並且仍希望這是一個可迅速解決的誤會，而非繼女進行某種形式誤導、企圖獲得她無權獲得信託資產的控制權。

布魯姆於1996年簽署信託文件特別指出，若他在范士丹之前過世，信託所有資金將轉移到范士丹的一個單獨信託基金，受託人「應向范士丹支付或申請受益為范士丹，在她有生之年、每年可至少獲信託淨收入的四分之一。」

訴訟稱，范士丹是1996年婚姻信託的唯一收入受益人，並授權任命她的女兒為受託人。

范士丹辦公室發言人羅素(Adam Russell)表示，此為私人法律問題。范士丹與她的辦公室將不會有任何評論。此案聽證會訂於9月5日舉行。

醫療費 舊金山 癌症

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