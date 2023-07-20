一分鐘看加州／伊莎貝拉湖「鬼城」 大雨後消失

滿水位的伊莎貝拉湖。（取自Sierra Nevada Geotourism網站）

位於寇恩縣（Kern County）伊莎貝拉湖（Lake Isabella）的「鬼城」Whiskey Flat自1953年建成水壩後就銷聲匿跡，只有碰到大旱之時才會重現。先前持續三年的大旱，使伊莎貝拉湖的蓄水量只剩8%，因此Whiskey Flat在2022年9月重出江湖，不過經過冬季的持續大雨，加上內華達山脈（Sierra Nevada）開始融雪，Whiskey Flat現在又消失了。

網站Sierra Nevada Geotourism 介紹，Whiskey Flat的出現，要歸功於寇恩河岸的Big Blue金礦，因此1860年代淘金客才開始進駐。雖然礦坑裡不准帶酒，但卻有人想出可以夾帶的方法，因此一語雙關的Whiskey Flat就開始聞名。雖然1864年，地方政府將當地改名為Old Kernville，不讓它與酒有任何關連，但是Whiskey Flat之名依然流傳。