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一分鐘看加州／伊莎貝拉湖「鬼城」 大雨後消失

編譯胡立宗／綜合報導
滿水位的伊莎貝拉湖。（取自Sierra Nevada Geotourism網站）
滿水位的伊莎貝拉湖。（取自Sierra Nevada Geotourism網站）

位於寇恩縣（Kern County）伊莎貝拉湖（Lake Isabella）的「鬼城」Whiskey Flat自1953年建成水壩後就銷聲匿跡，只有碰到大旱之時才會重現。先前持續三年的大旱，使伊莎貝拉湖的蓄水量只剩8%，因此Whiskey Flat在2022年9月重出江湖，不過經過冬季的持續大雨，加上內華達山脈（Sierra Nevada）開始融雪，Whiskey Flat現在又消失了。

網站Sierra Nevada Geotourism 介紹，Whiskey Flat的出現，要歸功於寇恩河岸的Big Blue金礦，因此1860年代淘金客才開始進駐。雖然礦坑裡不准帶酒，但卻有人想出可以夾帶的方法，因此一語雙關的Whiskey Flat就開始聞名。雖然1864年，地方政府將當地改名為Old Kernville，不讓它與酒有任何關連，但是Whiskey Flat之名依然流傳。

在伊莎貝拉湖變成伊莎貝拉水庫前，Whiskey Flat在1930年代至1950年代成為西部片的熱門地點，Whiskey Flat之名更加響亮，只是在水壩建成後，只有遇到大旱時才會出現，「鬼城」（ghost town）之名隨之傳開。雖然鬼城重現對一般人可能只是趣聞，但在加州水資源局局長尼梅斯（Karla Nemeth）眼中，卻代表全球氣候變遷對加州的衝擊越來越大，天氣鞭刑（weather whiplash）恐怕變成新常態。

1940年的Whiskey Flat。（取自Sierra Nevada Geot...
1940年的Whiskey Flat。（取自Sierra Nevada Geotourism網站）

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