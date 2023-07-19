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電單車新法擬考駕照 未滿12歲禁止騎乘

編譯胡立宗／綜合報導
加州議會可能立法限制12歲以下者騎乘電動自行車。（取自FOX）
加州議會可能立法限制12歲以下者騎乘電動自行車。（取自FOX）

加州第77選區的眾議員Tasha Boerner近日起草Assembly Bill 530，針對越來越多的電動自行車（電單車）進行法制規範，不得騎乘者包括12歲以下的兒童，以及沒有駕照的成人。想要獲得電單車駕照，就必須經過州定的線上考試，並取得加州發給的電單車駕照。AB 530正將交付相關委員會審議。

Tasha Boerner的選區包括安辛尼塔斯（Encinitas）、卡爾斯巴（Carlsbad）等地。安辛尼塔斯因為越來越多的電單車交通事故，已經在6月15歲少年身亡後發布緊急狀態。2022年時，卡爾斯巴也曾發生過母親載著女兒卻因電單車事故而雙雙死亡的意外。Tasha Boerner說身為媽媽與立法者，她最不希望看到的就是青少年因為電單車受傷，家長們也該接受教育認知騎乘電單車應該負起的責任。

Tasha Boerner說AB 530正是提高道路安全的最新措施。安辛尼塔斯接受FOX的民眾都認為，電單車騎乘早就該有規範了。在當地工作的Bob Cosgrove表示，他非常擔心某些青少年騎車的方式，不戴安全帽、又會高速行駛，發生事故是可以預見的後果之一，加強取締才能減少電單車事故。

Charlie's Electric Bike的店東Niko Sougia則說，騎乘訓練絕對有其必要，而且應該是加州一體適用的駕訓標準。Niko Sougia說他只租車給18歲以上的成人，最近也開始不賣車給騎乘人是兒童的家長，因為「家長不該讓沒有接受訓練的小孩騎車上路」。

駕照 加州 眾議員

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