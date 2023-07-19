私密景點／納帕谷斯坦利牧場 加州度假首選

旅遊休閒雜誌Travel + Leisure近期公布讀者評選2023年加州15個最喜歡的度假休閒勝地，納帕谷的斯坦利牧場名列榜首。（https://stanlyranchnapa.com)

旅遊休閒雜誌Travel + Leisure近期公布讀者評選2023年加州 15個最喜歡的度假休閒勝地。在2023年度「世界最佳獎」（World's Best Awards）調查中，靠近海灘和葡萄園的休閒度假地區，對讀者來說有著巨大吸引力。

調查顯示，在投票選出讀者們最愛的加州度假勝地時，他們對金州延綿數哩的太平洋海岸線，與納帕（Napa）、索諾瑪（Sonoma）等葡萄酒之鄉讚不絕口。兩者都有著美麗的加州風景、戶外活動和令人驚嘆的酒店。

名列榜首是納帕谷的斯坦利牧場（Stanly Ranch）。讀者指出，該牧場「房間位於葡萄園中央，有什麼比這個更完美？」。該酒店2022年4月才開業，有著典型酒鄉氛圍，新鮮農產品與美食受關注。

排名第二是靠近聖地牙哥的范倫西亞牧場度假村及水療中心（Rancho Valencia Resort & Spa）。該地中海風格度假村有18個網球場、兩個棕櫚樹環繞的游泳池、槌球場、時尚騎行等設備。度假村還擁有滴水噴泉、帶著壁爐的庭院和49間莊園式套房。

第15名的是Alila Ventana Big Sur，讀者指出「該酒店地理位置絕佳」。酒店佔地15畝，擁有59間套房，人們可沿著海岸線散步，享受水療浴。

該雜誌進行的這項調查，要求讀者對全球各地旅遊體驗進行評價，分享他們對頂級酒店、度假村、城市、島嶼、郵輪 、航空公司等看法。今年有近16萬5000名讀者完成此調查，比新冠肺炎疫情 前增加近25%。共有超過68萬5000張選票，涵蓋了8500多個項目等（酒店、城市、郵輪公司等）。

其中，酒店部分是根據位置和設施，分成度假酒店、城市酒店或戶外野生旅館等，讀者可根據房間設施、地點、服務、食物、價值等進行評級（選擇優秀、高於平均、平均、低於平均或較差等級）。