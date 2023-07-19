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加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

洛杉磯、舊金山等加州4城待售屋 逾半破百萬元

編譯呂昕怡／綜合報導
The Good Brigade。（Getty Images）
The Good Brigade。（Getty Images）

於2023年上半年，房價一直上漲，使得潛在買家迫切希望看到更多預算範圍內的待售屋。

Zillow上列出的每間房屋幾乎都標價百萬以上；根據房地產網站Point2的最新分析，於洛杉磯舊金山聖荷西、聖地牙哥及波士頓等地，超過一半的待售房屋標價超過百萬美元。

Point2的報告觀察了美國最大的30個市場中，人口最多的100個城市（至少有50萬人口），並查看了具有百萬美元價格標籤的房屋比例最高的城市。

加州的城市占據前四位。洛杉磯擁有最高比例的百萬美元房屋標價，將近64％的待售房屋定價為100萬美元或更高。

儘管該市超過一半的房屋標價為百萬美元，但2023年5月售出房屋的中位價格為92萬6000美元。僅有兩個排名城市的中位售價突破百萬美元：加州的舊金山與聖荷西，其中位售價分別為130萬與120萬美元。

洛杉磯擁有遠遠最高比例的500萬美元以上房屋，這些豪宅占待售房屋的近12％，而舊金山只有7％，聖荷西僅有1％。

儘管持續的通膨對許多消費者的財務造成壓力，並且房貸利率上升至去年秋季以來的最高點，但豪宅的市場仍然很大。

假設您能夠支付100萬美元房屋價格的20％作為頭期款，根據CNBC Make It的房貸計算，您每月可能需要支付超過5000美元的房貸利息，利率為6.5％。

根據標準預算指南的建議，房屋費用不應超過收入的30％，所以每月淨收入需約為1萬5000美元，或者至少每年淨收入18萬2000美元，才能負擔得起100萬美元房屋。

舊金山 洛杉磯 聖荷西

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