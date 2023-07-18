「速限相機」擬試點 選中「6城市」 將試行5年

加州 議會正在討論一項法案，該法案將在包括洛杉磯 和長灘在內的加州六個城市中建立一個試點計畫，以速限相機而非警察對超速駕駛者開出罰單。

AB-645法案將授權試點城市設置速限相機，對超過速限11哩/小時的超速駕駛者發出自動罰單。目前計畫中的試點城市包括洛杉磯、長灘、格倫岱、舊金山、屋崙（又譯奧克蘭）和聖荷西。

超速的民事處罰金額將分別為50美元、100美元、200美元或500美元，分別對應超速超過速限11英里/小時、16英里/小時、26英里/小時和超過100英里/小時。這項試點法案規定，第一次違規通知，將做為警告。

試點計畫將持續五年，然後進行評估。如果試點城市的計畫取得成功，則可能在整個加州擴展實施。

這項法案是由格倫岱的民主黨籍議員Laura Friedman提出，明訂在試點城市中建立一個新的速限相機計畫。這些城市將測試「速度安全試點計畫」，如果相機拍到超速駕駛者，他們將自動收到罰單，而不需要與警察交談。

依據加州的基本速度法，禁止人們以超過合理或慎重的速度駕駛車輛，考慮到天氣、能見度、交通和道路狀況，並且絕不以危及人身或財產安全的速度行駛。

該法案將授權試點城市在試點期間，在系統符合指定的要求下，建立速度安全系統試點計畫。該法案要求參與的城市在實施試點計畫之前，要制定速度安全系統的使用政策以及影響報告，並要求實施計畫前至少30天進行公共信息宣傳，包括何時開始檢測 違規行為、將在那些地方使用等信息。

一般對於速限相機的疑慮是對個人隱私的可能侵犯。為此，該法案要求參與的城市制定統一指南，包括對機密信息的處理和存儲等事項。該法案將指定，由系統生成的所有照片或行政紀錄（不包括發出的違規數量或違規時的速度數據）為機密，並且只授權公共機構在特定目的下使用和訪問這些紀錄。該法案明定，根據速度安全系統記錄的任何速度違規行為，只適用所提供的民事處罰。