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「速限相機」擬試點 選中「6城市」 將試行5年

編譯組／綜合外電報導

加州議會正在討論一項法案，該法案將在包括洛杉磯和長灘在內的加州六個城市中建立一個試點計畫，以速限相機而非警察對超速駕駛者開出罰單。

AB-645法案將授權試點城市設置速限相機，對超過速限11哩/小時的超速駕駛者發出自動罰單。目前計畫中的試點城市包括洛杉磯、長灘、格倫岱、舊金山、屋崙（又譯奧克蘭）和聖荷西。 

超速的民事處罰金額將分別為50美元、100美元、200美元或500美元，分別對應超速超過速限11英里/小時、16英里/小時、26英里/小時和超過100英里/小時。這項試點法案規定，第一次違規通知，將做為警告。 

試點計畫將持續五年，然後進行評估。如果試點城市的計畫取得成功，則可能在整個加州擴展實施。

這項法案是由格倫岱的民主黨籍議員Laura Friedman提出，明訂在試點城市中建立一個新的速限相機計畫。這些城市將測試「速度安全試點計畫」，如果相機拍到超速駕駛者，他們將自動收到罰單，而不需要與警察交談。

依據加州的基本速度法，禁止人們以超過合理或慎重的速度駕駛車輛，考慮到天氣、能見度、交通和道路狀況，並且絕不以危及人身或財產安全的速度行駛。

該法案將授權試點城市在試點期間，在系統符合指定的要求下，建立速度安全系統試點計畫。該法案要求參與的城市在實施試點計畫之前，要制定速度安全系統的使用政策以及影響報告，並要求實施計畫前至少30天進行公共信息宣傳，包括何時開始檢測違規行為、將在那些地方使用等信息。

一般對於速限相機的疑慮是對個人隱私的可能侵犯。為此，該法案要求參與的城市制定統一指南，包括對機密信息的處理和存儲等事項。該法案將指定，由系統生成的所有照片或行政紀錄（不包括發出的違規數量或違規時的速度數據）為機密，並且只授權公共機構在特定目的下使用和訪問這些紀錄。該法案明定，根據速度安全系統記錄的任何速度違規行為，只適用所提供的民事處罰。

加州 洛杉磯 檢測

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