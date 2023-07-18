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新法案「保護約書亞樹」 砍伐須經許可 恐增房屋開發成本

記者趙健／洛杉磯市報導
紐森10日簽署新法，限制西部約書亞樹棲息地的土地開發。（記者趙健／攝影）
紐森10日簽署新法，限制西部約書亞樹棲息地的土地開發。（記者趙健／攝影）

加州州長紐森（Gov. Gavin Newsom）7月10日簽署了一項新法案，旨在保護成千上萬棵受氣候變化威脅的西部約書亞樹（Joshua tree）。該法案禁止未經許可的砍伐和出售，同時要求在這些樹木棲息地開發的項目支付額外費用。

SB-122法案，即「西部約書亞樹保護法」( Western Joshua Tree Conservation Act），禁止任何人或公共機構向加州進口或從加州出口西部約書亞樹或其任何部分或產品，同時禁止在州內採集、持有、購買或出售西部約書亞樹。此外，新法還要求各州野生動物主管部門，在2024年前，制定和實施西部約書亞樹的保護計畫，並設立專項基金收購和管理適合的棲息地。

根據洛杉磯時報消息，新法規定僅在特定情況下，加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）才可批准房屋開發項目砍樹，即建設工地砍伐至多10棵樹、公共工程工地至多砍伐40棵樹。獲得許可的開發商，需要為每棵16呎以上的西部約書亞樹支付高達1000美元的費用，並為約書亞樹國家公園2哩範圍內採集的任何此類樹，支付2500美元的費用，以此減輕施工造成的植被損失。不過，新法未對大型可再生能源項目的開發設限。這些開發商僅需證明他們已最大程度地減少了可能被砍伐的樹木，且會支付移除樹木的費用。

這項對約書亞樹的保護措施，最早是由加州漁獵委員會對「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）相關議題而在2019年時發起的，該組織倡議將莫哈維沙漠（Mojave Desert）地區的樹木列為「加州瀕危物種法」中受威脅的物種。據「生物多樣性中心」資料，這些樹在乾燥、海拔較低的地區已經無法繁殖，如果沒有法律保護，氣候的變化可能會使這些樹木滅絕。科學家預測，到本世紀末，約書亞樹將從約書亞國家公園內的大部分地區消失。

然而，反對者則表示，將這些樹木列入名單，可能會增加該地區的房屋開發成本，從而阻礙經濟適用房的建設，抑制該地區的經濟發展。

約書亞樹是一種生長在北美洲西部的獨特植物，主要分布在莫哈維沙漠地區。約書亞樹有兩種形態和授粉方式不同的物種：西部約書亞樹（Yucca brevifolia）和東部約書亞樹（Y. jaegeriana），分別生長在沙漠的不同區域。新法僅涵蓋西部約書亞樹這一品種。

加州 紐森 約書亞樹國家公園

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