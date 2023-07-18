解決屋荒 紐森指定5區為「支持住屋社區」將補助建屋

加州州長紐森指定長堤市等五個地方轄區為支持住屋社區，以加速加州建屋計畫。（州府官網）

加州 州長紐森 指定長堤市 (Long Beach) 、莫雷諾谷 (Moreno Valley)、聖他羅莎 (Santa Rosa) 、溫莎鎮 (Town of Windsor)，以及蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 等五個地方轄區為支持住屋社區 (prohousing communities) 。上述五轄區將可取得住屋基金補助與其他建屋相關資源，加速加州建屋計畫。加州目前有27個地方轄區屬於支持住屋社區。

加州房屋短缺嚴重，因此每個地方轄區均需承擔增建住屋計畫，達成其應建新屋目標。加州如欲解決其房屋短缺問題，需要州府與地方政府密切合作，此乃支持住屋計畫成因。

紐森強調，加州房屋危機極其嚴重，需要每個地方轄區，包括縣府與市府在內充分合作，危機才可望解決。他希望加州各縣府與市府不要逃避責任，捲起衣袖，加快營建更多住屋，解決目前危機，每個地方轄區都應體會到，增加住屋機會，將會提高加州人的生活品質。

州府指出，取得支持住屋計畫的城市呈現出其推行政策、加速房屋建設的意願，也因此展現出其配合州府達成解決加州屋荒的誠意。專家強調，支持住屋計畫成員的轄區，體會到增建住屋重要性。也唯有如此，加州人生活品質才可望改善，無家可歸的遊民 社會問題才可望結束。

商業、消費者服務、房屋廳 (Business, Consumer Services and Housing Agency)廳長拉米雷茲 (Lourdes Castro Ramirez) 指出，擴大民眾住屋機會，對加州工作人員、家庭、耆老，以及正在積極奮力脫離遊民狀態民眾非常重要，在紐森州長領導下，相關單位提供獎助辦法，鼓勵增建房舍計畫。他祝賀取得五個加州地方轄區取得「支持加州住屋計畫」資格。這些新地方轄區將參與其他22個轄區，積極興建住屋，改善當地加州人生活。

加州州府於2019-20會計年度預算中，編列「支持住屋計畫」，提供獎助辦法，達成於2030年，興建250萬所住屋計畫。根據此計畫方案，這250萬所住屋中，100萬將屬可負擔住屋，提供低收入民眾居住使用。