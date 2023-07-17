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加州財富指數研究三一縣最貧困 家庭年收中位數4.22萬

編譯陳盈霖／綜合外電報導

FOX 11電視台報導，美國人口普查局（U.S. Census Bureau）最新數據指出，加州是全美收入中位數最高的前五個州之一。根據金融網站SmartAsset一項最新調查，全州家庭收入中位數為8萬4097元。然而，12.3%的居民卻生活在貧困中。

分析師研究2017年至2021年加州各縣報告的家庭年收入中位數，並根據國稅局統計部門的稅收統計、Zillow，和美國人口普查局2021年美國社區調查的數據所計算出的「財富指數」（Wealth Index），列出加州最貧困的十個縣。

三一縣（Trinity County）名列加州最貧困縣榜首，家庭年收入中位數為4萬2206元，貧困居民占19.1%。排名第二的是帝王縣（Imperial County），家庭年收入中位數為4萬9078元，17.3%居民處於貧困線。第三名為西斯邱縣（Siskiyou County），年收入中位數4萬9857元，貧窮居民占16.8%。

緊接著是：

莫多克縣（Modoc），5萬1090元年收入中位數，19.9%居民貧困。

特哈瑪縣（Tehama County），年收入中位數5萬2901元，15.6%居民貧困。

加州沿海最北端的德諾特縣（Del Norte County），年收入中位數5萬3280元，貧困居民21.4%。

瑪利波薩縣（Mariposa County），年收入中位數5萬3304元，貧困居民14.1%。

漢保德縣（Humboldt County），年收入中位數5萬3350元，貧困居民19.4%。

雷克縣（Lake County），年收入中位數5萬3399元，貧困居民16.5%。

賽拉縣（Sierra County），年收入中位數5萬6152元，貧困居民12.3%。

另一項研究發現，加州大部分待售屋價格都超過100萬元。其中，2023年5月洛杉磯售出房屋的中位數價格為92萬6000元。

加州 人口普查 洛杉磯

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