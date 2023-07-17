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特曼庫拉學區教科書爭議 州長介入：將開罰

編譯組／綜合外電報導
加州州長紐森（Gavin Newsom）在推特上談及特曼庫拉（Temecula）學區關於教科書中LGBTQ內容的爭議，並表示州政府將採取行動。（取自推特截圖)
加州州長紐森（Gavin Newsom）在推特上談及特曼庫拉（Temecula）學區關於教科書中LGBTQ內容的爭議，並表示州政府將採取行動。（取自推特截圖)

加州州長紐森（Gavin Newsom）介入了特曼庫拉（Temecula）學區關於教科書中LGBTQ內容的爭議，表示州政府將自行購買這些教科書，並對學區進行罰款，因其違反了州法。

今年早些時候，特曼庫拉山谷聯合學區（Temecula Valley Unified School District），因小學課程中包含對已故同志權利活動家米爾克（Harvey Milk）的提及，而拒絕了相關教科書和課程材料。該學區教育委員會還在6月解雇了女學監；學區主席甚至稱這位LGBTQ偶像為「戀童癖(pedophile)」，引起了紐森和州內其他領導人的憤怒，以及該學區教師的抗議活動。 

紐森在13日宣布：「加州正在介入。」他說，我們將為這些學生購買數十萬名孩子已經在使用的書籍。 如果這些極端派系的學區委員不履行職責，「我們將代替他們，並對他們的無能罰款」。

此事相關教科書涉及了同性戀領袖米爾克(Harvey Milk)。米爾克是首位在加州出櫃並當選公職的同性戀者，曾擔任舊金山縣政委員，他於1978年被暗殺。

紐森表示，他和州議員正在制定法律，對未能提供足夠教學材料的學區進行罰款。他說，在特曼庫拉，文化封殺行為已經走得太遠：極端化的學區委員會拒絕了數十萬名學生使用的教科書，現在孩子們將在新學年開始時缺乏所需的學習工具。

紐森說，「如果學區委員會在下一次會議之前不履行職責，確保孩子們在新學年開始時擁有基本教材，州政府將把這本書交到孩子和家長手中，並向學區發送帳單，也將處以罰款，因為他們違反了州法。」 

學區委員會主席科姆羅斯基（Joseph Komrosky）在回應爭議時對「戀童癖」做了說明。他表示，自己指的是米爾克與一名16歲少年的關係，並且聲稱自己的言論並非出於反LGBTQ的情緒。 科姆羅斯基在6月的一份聲明中說：「我的言論被誤解為對LGBTQ社區的攻擊，絕對不是這樣。我的言論不涉及性別，不涉及性取向，是針對我自己的觀點和加州議會的觀點：無論性別如何，33歲的成年人不應與16歲的未成年人發生性關係。」

學區 紐森 加州

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