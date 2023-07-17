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公眾及紐森施壓 販賣兒童列重罪法案 加州議會重啟

編譯組／綜合外電報導
加州民主黨籍眾議會議員索耶爾（Reggie Jones-Sawyer）13日在加州聖荷西對記者發表講話。索耶爾表示，他致力於通過一項共和黨法案，增加對兒童販運者的刑罰。但他也將尋求修改法案，以確保該法案不會意外懲罰受害者或不成比例地影響有色人種。(美聯社)
加州民主黨籍眾議會議員索耶爾（Reggie Jones-Sawyer）13日在加州聖荷西對記者發表講話。索耶爾表示，他致力於通過一項共和黨法案，增加對兒童販運者的刑罰。但他也將尋求修改法案，以確保該法案不會意外懲罰受害者或不成比例地影響有色人種。(美聯社)

加州議會的民主黨人在13日重新提出了一項法案，將販賣兒童(child trafficking)列為「嚴重重罪(serious felonies)」清單，以加重對販賣兒童者的處罰。這項重啟行動，是在加州公眾和州長紐森的壓力下進行的。 

由加州參議會共和黨籍參議員格羅夫（Shannon Grove）提出的這項法案，將在加州的「嚴重重罪」清單中新增「販賣兒童」。根據加州的三振法(three strikes law)，任何被判至少三項嚴重重罪的人將面臨25年至終身監禁的刑期。 因此，是否列入「嚴重重罪」清單，攸關處罰的輕重。目前列入清單的「嚴重重罪」包括謀殺、強姦等。在11日，加州眾議會公共安全委員會（California Assembly committee on public safety）否決了一項法案，該法將把販賣兒童定為「嚴重重罪」。眾議會公共安全委員會的民主黨人選擇不推進這項法案，因為他們反對更長的監禁刑期，他們認為這並不是有效的犯罪威懾手段。但在公眾和紐森的強烈關切聲中，民主黨人在13日迅速改變了立場。

13日上午，眾議會公共安全委員會舉行會議，以原封不動的方式推進這項法案。在11日否決該法案後，四名民主黨籍委員，包括委員會主席索耶爾（Reggie Jones-Sawyer），加入共和黨人支持這項法案。該法案現在必須經過撥款委員會(Appropriations Committee)的審查，然後再進行議會全體投票。

即使出現了這個逆轉，共和黨人仍然不滿意。撥款委員會的過程非常神秘，即使是得到大量支持的法案也經常被削弱或拒絕。共和黨人試圖在13日繞過撥款委員會，迫使整個議會對該法案進行投票。「我們要做出選擇。你可以選擇一個團隊，挑選戀童癖或是孩子。」眾議會共和黨籍眾議員弗洛拉（Heath Flora）說。 民主黨拒絕了共和黨的要求，眾議會多數黨領袖、來自洛杉磯的民主黨籍議員布萊恩（Isaac Bryan）對弗洛拉暗示某些民主黨人支持戀童癖的言論表示譴責。

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