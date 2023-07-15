松木花粉飄散 「染黃」太浩湖…湖面現黃色波浪

由松木釋放的黃顏色花粉，已覆蓋太浩湖地區（Lake Tahoe Basin )超過兩周，使得湖水變成芥末黃色。（取自Madison Macay推特）

由松木釋放的黃顏色花粉，已覆蓋太浩湖地區（Lake Tahoe Basin )超過兩周，使得湖水變成芥末黃色，並在房屋、車道與車頂覆蓋粉塵。每年春末夏初都是花粉季節，但今年花粉情況似乎比往年嚴重。太浩湖湖面上的覆蓋大量花粉，以至於在湖水中航行的快艇 後面、留下黃色波浪。

戴維斯加大太浩湖環境研究中心主任史萊多（Geoff Schladow）表示，一些已在太浩湖生活50年的居民說，這是他們看過最糟糕的花粉散播情況，必須不斷吹散在陽台上的花粉、以防止變黃；坐在椅子上，椅背也是黃色的。情形非常嚴重，但是，一切都會隨隨時間推移過去。

釋放花粉是樹木自然過程一部分。美國農業部林業局太浩湖流域管理部門的森林植物學家威廉斯（Emma Williams）表示，松樹仰賴風吹揚起粉塵，將雄性球花的花粉散布給雌性球果受精。

專家表示，在潮濕的冬季與春季之後，花粉會更加豐富，2022-2023年冬季是加州 有記錄以來最潮濕的冬天之一，一連串風暴在內華達山脈堆積大量積雪、覆蓋大地。初夏時，灌木叢仍翠綠，海拔7000英尺以上仍有積雪。

普萊賽縣（Placer County）衛生官員歐爾德漢（Dr. Rob Oldham）表示，今年持續寒冷氣候與降雨，延後溫暖天氣發生時間與部分花期到來，北太浩湖區每年降雪，也有助於植物生長。除了在大範圍普萊賽地區看到的常見草地與樹木花粉外，太浩湖還比其他地方見到了更多松花粉。

「國家過敏 局」（National Allergy Bureau）位在雷諾（Reno）辦公室負責追蹤太浩湖地區花粉情況，指出當地松樹科樹木花粉水平很高，雜草花粉含量低、牧草花粉含量適量。幸運的是，與其他部分植物相較，松樹花粉不太可能引起噴嚏。