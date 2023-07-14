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灣區最貴水果楊梅 1磅60元

編譯組╱綜合報導
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)

一種在全球極為罕見的水果，正在灣區找到新根底，價格高達每磅近60元。楊梅（yangmei）又名中國楊梅（Chinese bayberry），原產在亞洲、包括中國與日本，直到最近才在美國上市。

楊梅是形狀小而圓且帶核的水果，成熟時吃起來多汁、酸甜，讓人想到石榴與櫻桃，帶有松樹味道，加上果皮凹凸不平帶來獨特口感。這種水果被引進美國，要歸功於陳雲飛（Yunfei Chen）與盧西洛（Charlie Lucero），他們於2018年共同創辦初創公司「Calmei」。

儘管有人嘗試將這種難以運輸的水果引入美國，但Calmei是第一個銷售楊梅的公司，可能是西半球唯一在美國銷售這種水果的公司。楊梅的稀有與季節短暫性質、導致價格昂貴，在舊金山Bi-Rite Market超市的零售價格為每磅59.99元，為店裡最昂貴的水果。

在灣區，楊梅產季會持續一個多月，通常從6月初開始，但異常潮濕的春季天氣、促使產季延後二至三周。這代表著楊梅上市時間將持續至今年7月下旬。

2010年，陳雲飛開始在佛利蒙家後院種植楊梅樹，用的是同事給的種子，第二年第一棵樹苗發芽。2012年他與進口商合作、欲自中國進口楊梅，但存活下來的樹很少。2013年再嘗試、楊梅樹仍未存活。擁有生物學背景、在一家公司擔任科學家的陳雲飛表示，不確定楊梅樹難以生長的真正原因，但懷疑是因為灣區土壤與天氣，與楊梅樹在中國生長地方不同。

儘管樹苗於2013年就枯死，陳雲飛仍嘗試剪枝並接到自己樹苗，將兩株楊梅樹連接。因此產生所謂「菁英品種」（elite varieties）楊梅，這些樹終於2015年結果。

律師盧西洛在中國留學期間首次嘗試這種水果，返美後看到陳雲飛的視頻，決定聯絡他、於是，公司「Calmei」誕生。目前，兩人出售四種楊梅：深色味甜的紫色珍珠、最大品種的東方巨人、新品種甜紫羅蘭、粉紅水晶。

陳雲飛仍在後院為親友種植楊梅，Calmei公司則向對楊梅有興趣的農民授權種植，現在北加州有五個農場，大部分收入歸種植者所有。

水果收穫後，Calmei從農場摘採，運送到Bi-Rite等商店。Bi-Rite自2019年以來一直銷售楊梅。這種水果也在灣區網路超市Weee！與Airmart出售。

Bi-Rite採購總監納賽爾（Jamie Nessel）表示，第一年Bi-Rite僅收到約15磅楊梅，去年楊梅銷售量達到約100磅。盧西洛說，最終目標是在Whole Foods等大型連鎖超市銷售楊梅，隨著數量增加、價格終會下降。

灣區 加州 舊金山

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