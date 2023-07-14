開罰遊民違憲 小城上訴遭拒審

俄勒岡州街頭的遊民帳篷。（取自俄勒岡州公共廣播電台網頁）

俄勒岡州4萬人的小城葛然慈關（Grants Pass）2020年決定對睡在街頭的遊民 處以刑責，遊民倡議團體因此狀告市府違反聯邦憲法第八修正案。

葛然慈關的遊民禁令數度被判違憲後，最後要求第九巡迴上訴法院以全院庭審方式討論，不過該院5日表決後對外宣布，拒絕為本案舉行全院審理，葛然慈關的訴求再度受挫，未來只能再向聯邦最高法院上訴。

令人意外的是，以保守派居多的第九巡迴上訴法院（U.S. 9th Circuit Court of Appeals），反對全院審理的多數意見中，卻意外點名舊金山 與洛杉磯 的遊民氾濫，指田德隆（Tenderloin）與遊民巷（Skid Row）凸顯了美西當前的危機，烏托邦式的美國夢正在瓦解，連明確無家可歸的遊民也可能被當罪犯。

葛然慈關的案件在2022年9月已經由第九巡迴上訴法院的三人合議庭駁回，認為市府動用刑罰已然違反聯邦憲法第八修正案，即允許無家可歸者露宿街頭等公共用地，不得加以刑罰。當時的合議庭以自由派居多數。葛然慈關不服，聲請第九巡迴上訴法院再以全院審理（en banc）處理本案，但在29名法官投票後，否定全院審理的必要性。

第九巡迴上訴法院整體以保守派居多，除了1980年代至2010年代就任的法官，其中10人由前任總統川普任命，7人由現任總統拜登任命。小布希總統（George W. Bush）任命的法官Milan Smith Jr.在反對意見書中先是強調，遊民問題已然是美西迫在眉睫的公衛與安全危機，「特別是洛杉磯縣已達7萬人」，他的意見書獲得八人附署。

事實上，第九巡迴上訴法院早在2018年的另一樁訴訟中就已經做過類似裁定，主張在第八修正案的保障下，確實無處可歸的人，可以在公有地上坐、睡、躺，而免於刑責。雷根總統任命的法官Diarmuid O'Scannlain本次的反對意見書除了點名洛杉磯，連舊金山也躺槍，他強調「公民權益不可輕忽，司法體系應該更積極處理田德隆與遊民巷的爭議」，最後獲得13人附署。

因為其他反對的協同意見書同樣獲得多數附署，自由派的法官聲勢明顯弱勢。就算在9月初審時駁回的兩位自由派法官Roslyn O. Silver與Ronald M. Gould，也只能強調他們認為保守派說美西陷入遊民危機太過誇大，但還是認同市府不能以刑罰解決遊民問題。

葛然慈關市府還會上訴，代表葛然慈關遊民的律師則表示樂見有利裁定。不過洛杉磯時報引述法學專家的意見指出，保守派反對自由派對遊民開罰的態度已然相當明確，上到聯邦最高法院可能也會被駁回。