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台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

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台父子陷困境 淪落遊民收容所

編譯廖宜怡╱綜合報導
善心人士為鄭姓父子在GoFundMe網站上籌款。（網路截圖）
善心人士為鄭姓父子在GoFundMe網站上籌款。（網路截圖）

為了追求更好的生活，一對台灣夫婦來到加州，並生下一子。但好景不常，孩子的母親在一場可怕的車禍中喪生，倖存的父子現在寄居在灣區桑尼維爾（Sunnyvale）的遊民收容所Home First。

35歲的鄭先生（Austin Cheng）對灣區NBC電視台表示，3歲兒子快樂、可愛的臉龐，是他現在最大的安慰，他對兒子沒有意識到他們目前的處境，包括母親去世，感到慶幸。

35歲的鄭太太（Maple Cheng）去年11月駕車在南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino）附近遭另一輛車追撞，因而身亡，當時才兩歲的兒子威廉（William）身受重傷。

鄭先生透過翻譯說：「剛到醫院時，我每天都在哭，心情非常沮喪。看到威廉的手臂上滿是針頭，我甚至想過自殺。」

鄭姓夫婦在新冠疫情期間被迫回台灣，而鄭太太和威廉去年先回到加州。鄭先生當時在台灣的銀行工作，準備攢到足夠的錢後，再回到美國與妻兒團聚。

然而，車禍改變了一切。鄭先生回到美國後，錢很快就花光了。他說，在灣區一位家庭友人暫時收留他們之前，他和兒子一直住在一輛汽車裡。

鄭先生說：「我現在需要一個穩定的住所來照顧威廉，還要提供食物給他。我們大概有兩周的時間是住在車裡，現在住在收容所裡。」

鄭先生表示，Home First和安置無家可歸者團體Unhoused Response Group提供了他們基本需求，但他的財務和精神壓力不斷加劇。

他說：「我非常念我的妻子。由於費用昂貴，我到現在還未替她安排葬禮。」

鄭先生希望在有能力支付妻子的喪葬費和兒子的托兒費之後，能在美國找一份工作留下來。他說，他會實現他和妻子當初設定的人生目標，留在美國陪伴威廉。

善心人士已為鄭姓父子在網路上籌款。有意捐助者可以上網https://www.gofundme.com/f/please-help-baby-william-pay-his-medical-bills。

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新...
來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

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