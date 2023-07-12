19歲時配合殺害富豪夫婦 曼森追隨者入獄54年 終獲假釋

入獄54年後，殺人魔曼森追隨者范休頓終於在11日獲得假釋出獄。（美聯社）

在服刑長達54年後，殺人魔曼森（Charles Manson）追隨者范休頓（Leslie Van Houten）在11日獲得假釋出獄。

高中時曾當選返校日公主的范休頓現年73歲。她在19歲時，受曼森的操縱和教唆，協助殺害洛杉磯 一對富豪夫婦，震驚全美。加州 懲教廳（California Department of Corrections and Rehabilitation）11日發出聲明表示，范休頓「已獲假釋並接受監督」。

范休頓的律師泰特洛（Nancy Tetreault）表示，范休頓11日凌晨離開了位於加州柯洛納（Corona）的加州州立女子懲罰所（California Institution for Women），被送往一個暫時住所。泰特洛說：「她還在努力適應這一切是真的。」

加州州長紐森 （Gavin Newsom）日前宣布，不會反對上訴法院允許范休頓假釋的裁決，也表示加州最高法院不太可能提出上訴。

1969年8月，范休頓因為協助曼森的其他追隨者殺害洛杉磯雜貨商夫婦里諾和蘿絲瑪麗‧拉比安卡（Leno & Rosemary LaBianca），被判處死刑。在1972年加州最高法院推翻死刑後，范休頓的刑期被減為終身監禁。加州選民和議會後來雖恢復了死刑，但無法追溯既往。

拉比安卡夫婦在家中被殺，鮮血被抹在牆壁上。范休頓後來回憶，其他人拿刀刺殺拉比安卡夫婦時，她用枕頭套蒙住蘿絲瑪麗的頭。然後，在另一名曼森追隨者要她「做點什麼」的命令下，范休頓拿起一把刀，對蘿絲瑪麗連刺十多刀。

這起殺人事件發生的前一天，曼森追隨者才剛殺害了導演波蘭斯基妻子、懷有八個月身孕的好萊塢女演員莎朗蒂（Sharon Tate）和其他四人。

預料，范休頓將在中途之家（halfway house）住一年左右，以適應過去半個世紀因科技發生巨變的世界。

泰特洛說：「她必須學會使用網路，學會不用現金買東西。這個世界已經與她入獄時的世界截然不同。」

泰特洛表示，范休頓的假釋期約三年，她希望儘快找到工作。范休頓在獄中獲得了輔導學士和碩士學位，並擔任其他受刑人的輔導老師。

自2016年以來，法院對范休頓一共做出五次的假釋建議，但分別遭前州長布朗（Jerry Brown）和紐森駁回。泰特洛後來在聽證會上詳述了父母離婚、吸毒、酗酒、非法墮胎如何導致她走上這條不歸路。