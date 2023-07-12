保護電網免受極端天氣影響 加州獲聯邦撥款6700萬元

加州收到6700萬元聯邦經費，支持電網清潔能源計畫。（取自NBC）

NBC電視台報導，加州 正逐步朝向電力化邁進，包括積極推動電動車 ，提倡清潔能源等。近期更剛從聯邦政府獲得6700萬元，用於支持清潔能源計畫。

這筆經費是一項為期五年，價值23億元補助經費的一部分，旨在資助提供零碳能源相關計畫，該經費還將保護電網免受極端天氣影響。

2022年，在加州購買的汽車中，有20%為電動車，目前該州電動車數量已超過150萬輛，目標是未來所有銷售的汽車均為電動車。為使這個計畫得以實現，加州需更多電力，包括來自太陽能等清潔能源。

柏克萊加大 （UC Berkeley）能源研究所主任伯恩斯坦（Severin Borenstein）表示，「從長遠看來，我們將需要生產更多電力，但如果我們能改變一些需求，特別是電動車充電需求，我們很容易做到這點。」

要增加這些電力的其中一部分，是需增加電網容量。加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）最新估計是需強化電網，至2035年，電網容量需增加兩倍。伯恩斯坦說，目前最大挑戰是應對氣候變化影響和日益增加的野火，並確保加州能建造所需的輸電線路。

總部在灣區，替電動車隊提供電力相關的軟體公司Sandard Fleet等表示，更強大電網意味著公司有著更多增長。該公司執行長霍奇（David Hodge）說，「電網需強大，才能滿足源源不斷的需求。」