我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

保護電網免受極端天氣影響 加州獲聯邦撥款6700萬元

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州收到6700萬元聯邦經費，支持電網清潔能源計畫。（取自NBC）
加州收到6700萬元聯邦經費，支持電網清潔能源計畫。（取自NBC）

NBC電視台報導，加州正逐步朝向電力化邁進，包括積極推動電動車，提倡清潔能源等。近期更剛從聯邦政府獲得6700萬元，用於支持清潔能源計畫。

這筆經費是一項為期五年，價值23億元補助經費的一部分，旨在資助提供零碳能源相關計畫，該經費還將保護電網免受極端天氣影響。

2022年，在加州購買的汽車中，有20%為電動車，目前該州電動車數量已超過150萬輛，目標是未來所有銷售的汽車均為電動車。為使這個計畫得以實現，加州需更多電力，包括來自太陽能等清潔能源。

柏克萊加大（UC Berkeley）能源研究所主任伯恩斯坦（Severin Borenstein）表示，「從長遠看來，我們將需要生產更多電力，但如果我們能改變一些需求，特別是電動車充電需求，我們很容易做到這點。」

要增加這些電力的其中一部分，是需增加電網容量。加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）最新估計是需強化電網，至2035年，電網容量需增加兩倍。伯恩斯坦說，目前最大挑戰是應對氣候變化影響和日益增加的野火，並確保加州能建造所需的輸電線路。

總部在灣區，替電動車隊提供電力相關的軟體公司Sandard Fleet等表示，更強大電網意味著公司有著更多增長。該公司執行長霍奇（David Hodge）說，「電網需強大，才能滿足源源不斷的需求。」

電動車 加州 柏克萊加大

上一則

販賣兒童列重罪 遭加州議會否決 共和黨：無意保護加州人

下一則

科登豪宅 香港富翁單偉建之女買下

延伸閱讀

內陸女涉弒母判終身 獄中策劃詐騙加刑七年

內陸女涉弒母判終身 獄中策劃詐騙加刑七年
布里德年薪44.4萬元 加州市長中最高

布里德年薪44.4萬元 加州市長中最高
州府撥款1.5億補助公校買電動車 最高可獲49.5萬元

州府撥款1.5億補助公校買電動車 最高可獲49.5萬元
舊金山華裔家長聯名 力爭八年級開代數課

舊金山華裔家長聯名 力爭八年級開代數課
聯邦眾議院控制權 可能取決於加州國會選舉

聯邦眾議院控制權 可能取決於加州國會選舉
洛城新語╱「搬離加州」的虛與實

洛城新語╱「搬離加州」的虛與實

熱門新聞

加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（圖：華航提供）

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元

2023-07-04 02:11
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）

全美10大收入增加潛力城 加州3市入列

2023-07-06 02:17

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記