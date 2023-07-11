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行駛最左道 太慢算違規？公路巡警局：低於最高速限可開罰

編譯廖宜怡／綜合報導
加州公路巡警局表示，使用最左線車道的車輛若因車速未達最高速限阻礙交通，有可能會被開罰單。（Getty Images）
加州公路巡警局表示，使用最左線車道的車輛若因車速未達最高速限阻礙交通，有可能會被開罰單。（Getty Images）

想像一下，在上午上班已經快遲到的情況下，好不容易擠上高速公路，並想辦法切換車道到最左線後，卻發現前面一輛車以低於最高速限的速度行駛。這時，再切換車道並不可行，因為可能會被困在右側大卡車後面。

在這種情況下，前車駕駛人速度太慢是否違反規定？或者只是欠缺考慮？

加州公路巡警局（California Highway Patrol）表示，根據「加州駕駛人手冊」（California Driver’s Handbook）第6條規定，在一條多車道的公路上，最靠近中央分隔島的最左線車道，是用來超越其他車輛的超車道。

一般而言，超車或左轉要使用最左線車道，進出交通要使用最右線車道。然而，如果不轉彎，也不超車，駕駛人可以使用最左線車道嗎？

加州公路巡警局發言人梅薩（Margarito Meza）表示，如果不是要超車，只要車速保持在最高速限，還是可以使用最左線車道。梅薩說：「如果在最左線車道上開得太慢，有可能被開罰單。」

梅薩說：「如果使用最左線車道的車輛已經以每小時65哩的最高速限在行駛，那麼，根據法律，就算他們後面的車輛以每小時80哩的速度行駛，前車駕駛人也不需要讓路。讓車速較快的車先行是常見的禮貌，但車速較慢的車使用快車道並沒有錯。」

不過梅薩指出，如果使用最左線車道的車輛行車速度低於最高速限，則有可能被控違規。

加州「車輛法規」（Vehicle Code）第21654條規定，如果車輛沒有行駛在右側車道，且行車速度低於同向交通的前進速度，即構成阻礙交通。但這項規定不適用於準備在十字路口左轉，或進入私人道路或私家車道的車輛。

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