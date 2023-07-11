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州府撥款1.5億補助公校買電動車 最高可獲49.5萬元

編譯組／綜合外電報導
加州州府提供1億5000萬元，協助加州公校與特許學校添購電動車與零排放車，用以取代燃油汽車。（Getty Images）
加州州府提供1億5000萬元，協助加州公校與特許學校添購電動車與零排放車，用以取代燃油汽車。（Getty Images）

加州州府提供1億5000萬元，協助加州公校與特許學校 (charter schools) 添購電動車與零排放車，用以取代燃油汽車。根據加州空氣資源局 (California Air Resources Board) 與加州能源委員會 (California Energy Commission, CEC) ，有意添購電動車與零排放車的教育單位，可於今年9月29日前提出申請，獲得許可單位，可取得高達49萬5000元補助，購買零排放車與電動車充電設備。

這是加州連續第二年採取獎勵教育單位採用零排放車的措施。州府計畫於2045年達到零碳污染目標，急需大力推展零排放校車計畫。過去一年，共有81個學區在政府補助下，購買300輛以上零排放校車。

州長紐森說，加州各學校已添購大批零排放型巴士，用以取代數百輛排放污染氣體的校車，保護學童免遭有害柴油氣體的影響。目前加州計畫讓更多學童乘坐乾淨校車，推展零碳污染政策，成為全國效仿的榜樣。

根據CALSTART，目前約有560輛以上零排放校車於加州公路上奔馳，其中有327輛行駛於空氣污染最嚴重社區。州府目前計劃增購1200輛零排放巴士供學校使用。加州在推展零排放校車方面領先全國各州。CALSTART指出，截至2021年為止，美國其他各州全部僅有888輛零排放校車。

加州至今已投資12億元，用以清除老舊的柴油校車，並計畫於未來五年內，繼續投資18億元，投資零排放校車，加強電動車充電基礎設備。

加州發展零排放校車經費來自加州維護氣候組織 (the California Climate Commitment)。該機構提供100億元資金，促進加州轉型成為零排放車輛地區。

加州 電動車 投資

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