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聯邦眾議院控制權 可能取決於加州國會選舉

編譯陳盈霖／綜合外電報導
民主黨籍眾議員阿吉拉（Pete Aguilar）。（美聯社）
民主黨籍眾議員阿吉拉（Pete Aguilar）。（美聯社）

美聯社報導，2024年，聯邦眾議院控制權，可能取決於加州這個自由主義州的國會選舉。來自加州貝克斯菲（Bakersfield）共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）2022年當選國會眾議院議長後，兩黨領導人一致認為，一連串有爭議的加州選舉結果，將對國會明年的權力平衡發揮關鍵作用。

來自內陸雷德蘭市（Redlands）、在聯邦眾院排名第三的民主黨籍眾議員阿吉拉（Pete Aguilar）預測，眾院的決定性鬥爭「將貫穿整個加州」。北卡羅萊納州聯邦眾議員、全國共和黨委員會主席哈德森（Richard Hudson）則對「前進加州」持樂觀態度，即使這是一個深藍州。

在加州，民主黨占據所有職位，主導立法機構和國會代表，但共和黨人在南加州郊區與農業地區仍有一定的政治影響力，包括被稱為「美國沙拉碗」的中央山谷（Central Valley）。

距離明年3月初選還有幾個月，兩黨政策已成型。民主黨人警告墮胎權、移民和不受控制的槍枝暴力，共和黨人指責執政的民主黨高稅收、通膨、犯罪率和失控的無家可歸者危機。

克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家皮特尼（Jack Pitney）說，「民主黨面臨的問題是工資跟不上通膨，若明年可花的錢減少，將是民主黨選票上一大問題」。

事實上，加州國會議員選舉，近年表現並不穩定。2018年，民主黨從共和黨中奪取7個席位，2020年，共和黨從民主黨中奪走四席。2022年，共和黨獲得一個席位，從11席增加至12席，而根據2020年人口普查後重新劃分選區，加州失去一個聯邦眾議員席次。

阿吉拉說，民主黨當前首要目標，是共和黨籍聯邦眾議員金映玉（Young Kim）、朴銀珠（Michelle Steel）、加西亞（Mike Garcia）和瓦拉道（David Valadao）所在的四個選區，民主黨還希望擊敗農業區共和黨籍聯邦眾議員杜瓦迪（John Duarte），他在2022年以不到600票的優勢險勝，「我們將贏回眾議院」。

哈德森說，共和黨首要目標，是收回橙縣一個分裂嚴重的沿海地區，目前該區國會議員是民主黨籍波特（Katie Porter），但波特將競選民主黨籍范士丹（Dianne Feinstein）留下的聯邦參議員席位。因此他說，波特留下的國會議員席次，可能是他們最好的機會。2022年以些微之差輸給波特的前加州眾議員科特·鮑（Scott Baugh）目前情勢看好。

哈德森也將目標瞄準橫跨中央山谷、橙縣和聖地牙哥縣的第49選區聯邦眾議員席次。2022年，民主黨籍聯邦眾議員萊文（Mike Levin）在拜登幫助下保住該席位，預計他將有另一場勢均力敵的競選。

聯邦眾院選舉也將受到總統競選影響。阿吉拉認為，若前總統川普（Trump）贏得共和黨提名，將成為「民主黨利多，共和黨沒有比川普更極端的人，這將失去溫和、獨立選民選票，民主黨投票率也會更好」。

明年也是自最高法院推翻具有里程碑意義的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決以來的首次大選，墮胎辯論幫助民主黨很大程度抵禦2022年期中選舉預期中的共和黨浪潮。阿吉拉說，加州是墮胎權受到保護的州，選民需了解有全國墮胎禁令威脅的可能性。但哈德森認為，「選民會更關心通膨、經濟、公共安全。」

兩黨都誓言要投資數百萬元選舉經費，招募適合當地選區背景的候選人。

全國共和黨委員會主席哈德森（Richard Hudson）。（美聯社）
全國共和黨委員會主席哈德森（Richard Hudson）。（美聯社）

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