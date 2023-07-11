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舊金山市長年領44.4萬加州最高 超越人口較多城市

編譯吳日君╱綜合10日外電報導
舊金山市長布里德去年年薪為加州市長中最高，2022年薪酬總額為44萬4000元。(Getty Images)
舊金山市長布里德去年年薪為加州市長中最高，2022年薪酬總額為44萬4000元。(Getty Images)

舊金山市長布里德去年年薪為加州市長中最高，超越洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西等人口較多城市市長的薪酬。根據加州審計長最新公布數據，布里德2022年薪35萬7000元、退休與健康福利8萬7000元，薪酬總額為44萬4000元。

相較之下，洛杉磯市支付2022年兩位在任市長總計37萬3000元薪酬，包括在去年擔任大部分時間市長的前市長賈西提(Eric Garcetti)與去年上任的現任市長貝斯(Karen Bass)。比布里德年薪少了7萬1000元，儘管洛杉磯居民人口總數是舊金山的四倍多。

曾在加州六個城市服務的屋崙前代理市行政官伏爾克(Steven Falk)表示，雖然布里德薪水相對於其他市長來得高，但她的薪酬僅是私人公司高階主管收入的一小部分。他指出，經營一家年收入140億元、相當於舊金山年度預算總額的公司執行長，將獲得更高薪酬。除管理龐大預算外，布里德還須負責管理數千名員工、城市公眾形象，應對無家可歸、藥物過量氾濫與市中心發展惡化等嚴重問題。

然而，布里德仍是加州少數幾個年薪有六位數字的市長之一。在人口較集中的459個城市中，只有22名市長薪酬超過10萬元，大部分城市向市長支付薪酬不到5萬元。

伏爾克表示，薪酬高的市長大多來自「強勢市長政府形式」運作(strong mayor forms of government)的大城市。他們擔任城市執行長、擁有超過一般市議會成員的權力。舊金山是「強勢市長」的範例，洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西與沙加緬度等其他主要城市，也有類似職位設置。市長可能還有額外職責，例如主持議會與在面對媒體時代表城市。

「市議會-市經理」(council-manager)政府運行則與「強勢市長」制度不同，市長不監督市政運作，也不擁有超越議會成員的投票權。具有這種結構城市的日常市政運作，由市經理而非市長負責。例如，聖他克拉拉市經理去年薪酬超過73萬元，是收入最高的城市經理。

即使是像拉法葉(Lafayette)這樣人口約僅占聖他克拉拉市五分之一的小城市，市經理去年收入也達46萬7000元，甚至超過布里德的年薪。相較之下，在加州中小城市擔任市長或市議員則是兼職職務，聖拉菲(San Rafael) 市長2022年薪酬僅為8000元、市經理薪酬則為48萬1000元。

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