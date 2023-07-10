工作染疫禍及家屬 加州高等法院：雇主免賠

加州法院裁決，員工工作時感染新冠並傳染家屬，家屬不能獲得雇主賠償。圖為示意圖。(Getty Images)

舊金山 灣區一名木工工作期間感染新冠，接著感染到他的妻子。後者感染期間病情嚴重，一度必須使用呼吸機協助。加州 高等法院日前裁決，遭感染家屬不能獲得公司員工傷害賠償保障。因為如此一來，將引爆大批法律訴訟，公司商號可能因此無法經營，商業保險費亦將大幅飆漲。

加州法院法官柯林岡 (Carol Corrigan)於裁決書指出，這種情況下，如承認公司須對「非員工」承擔工作傷害賠償，勢必將對雇主與社會形成無法承受的負擔，違反公共政策。根據以上考慮，雇主無需賠償非公司商號雇員，以防止新冠疫情 擴散。

這是加州第二次員工家屬感染新冠，對公司提出控訴的重大挫折。2022年一名See′s Candies 長期員工感染新冠後，病毒傳染到她先生身上，導致這名員工遭受喪夫之痛。該員工對See′s Candies 提賠償訴訟，未獲勝訴。

問題癥結為：防止員工將病害傳染家人是否為雇主責任。雖然法院裁決這並非雇主責任，仍允許感染病毒家屬對法院提出雇主疏忽控訴。這宗訴訟案反映出新冠疫情爆發期間，各方對新冠法規的爭執。

法院發現，總部設於內華達州的「勝利木工廠」(Victory Woodworks) 顯然忽略舊金山縣公衛法規。根據這項法規，雇主必須隔離可能感染新冠病毒的員工。

庫西巴 (Robert Kuciemba) 原來在「勝利木工廠」舊金山工地工作約兩個月，隨後於2020年夏季，公司將一批可能感染新冠病毒的工人送至他的工地，與庫西巴一起工作，不久之後，庫西巴感染新冠。

庫西巴妻子科比 (Corby) 經由他感染到新冠病毒。科比年逾65歲，屬高危險群，感染之後身體情況急遽惡化，一段時間必須使用呼吸機才能度過難關。夫妻兩人於是對「勝利木工廠」提訴，指控該公司疏忽，導致科比染病。

庫西巴夫婦原向州府地方法院提訴，然而「勝利木工廠」將此控訴轉移至聯邦法庭，聯邦法庭撤銷此案。這對木工廠與商會是一大勝利，雙雙對聯邦法庭的決定發言支持。「勝利木工廠」指出，如庫西巴得勝，產生影響將不止於工作場所賠償而已。

聯邦第九上訴法庭提交兩個問題給加州高等法院裁決。第一個問題為加州雇員賠償法 (California Workers’ Compensation Act) 是否禁止雇員家屬對雇主提訴。第二個問題為：防治雇員傳染新冠病毒給家人是否為雇主責任。加州高等法院法官聽審時，曾表示如裁決雇主有責任，將會引爆大量控訴商業團體案件。