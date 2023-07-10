又1家 Farmers保險限制加州新房主保單

消費者權益倡議人士認為，保險業暫緩提供新保單的決定，可能是一種策略，目標迫使加州減少監管，並允許企業提高費率。(Getty Images)

加州 第二大保險 公司「Farmers Insurance」自7月起，開始限制新房主保單。公司聲明表示，7月3日起，Farmers將限制加州新房主保單，以期在近期市場變化之前、每月提供保單數量維持一定水平。影響因素包括創紀錄的通貨膨脹、惡劣氣候與重建成本持續上漲。

Farmers保險公司是在Allstate、State Farm近來停止加州新保單之後，公布最新政策，換言之，Farmers可能正在拒絕承接兩個競爭對手留下來的缺口。先前，Allstate與State Farm兩家保險公司因重建成本上升與野火風險增加，決定停止在加州新增保單。其他至少還有兩家提供高檔住宅保險公司AIG與Chubb，取消對部分客戶的承保。

Farmers保險佔全加州保單的7.8%、State Farm佔8.7%、Allstate佔5.1%。根據加州保險部門2022年數據，這三家保險公司合計佔加州保險市場21.6%份額、保費 總額約1940萬元。

保險監管機構淡化Farmers限制保單動作的重要性，指出持續維持目前水平，仍代表提供一定數量的新保單。加州保險部門發言人蘇勒(Michael Soller)表示，根據保險部門了解，Farmers平均每月提供新房主7,000份保單。所以，這次不是離開市場，不預期會有其他重大改變，透過維持加州新屋主保單的水平，顯示Farmers對加州長期持續承諾。

加州保險部門承認，氣候變化引發野火導致損失。計劃將於7月13日舉辦研討會，探討有助於因應氣候變化威脅的風險評估模型。這是保險公司迫切需要的東西，法規改變將讓他們可使用前瞻性模型評估野火風險。監管機構則表示，若向保險公司提供新評估風險工具，期望獲得承諾，並維持屋主與商業保單。

儘管加州仍有100多家保險公司提供業務，但部分人士擔心，新屋主保單減少，代表保費可能會提高、進而增加買房成本。消費者權益倡議人士認為，保險業暫緩提供新保單的決定，可能是一種策略，目標迫使加州減少監管，並允許企業提高費率。保險公司緩慢的費率審批流程與嚴格監管，阻礙他們吸收更多客戶的能力。

對於無法找到保險的屋主，尤其在火災多發地點，加州提供FAIR計畫。這是一個臨時安全網與「最後手段」(last resort)計畫，僅涵蓋火災保險，費用比其他保險計畫更高。