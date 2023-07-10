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通膨+房租飆 7成加州租客憂心未來

編譯侯乃云 / 綜合報導

加州公共政策機構6月份對1576名成年人進行民調發現，71%的受訪者表示，因為房租大幅上漲而對未來感到擔憂。綜觀總體經濟，失業率低且加薪幅度大，但即便有額外進帳，亦被40年來最嚴重的通貨膨脹所抵銷。

PPIC調查加州租屋者的想法，根據公布的數據顯示，租屋者與業主的想法有著顯著的差距。69%的租屋者表示個人財務狀況「一般」或「較差」，而只有33%的業主有相同的看法。

面對艱難時期，40%的租屋者表示，他們的財務狀況比前一年更糟，原因在於經濟環境。55%的租屋者表示，加州目前正處於「嚴重」或「中度」的經濟衰退，並且未來 12 個月的經濟狀況還會更糟。更甚者，79%的租屋者和74%的業主皆認為，美國未來經濟前景不佳。

在加州尋找棲身之所付出的代價極高。調查發現，46%的租屋者和15%的業主認為，住房成本對家庭財務造成極大的壓力，而房租的上漲對34%的租屋者和14%的業主帶來艱難的挑戰。現金緊縮意味著變窮，而階級差異更是長期問題，租屋者在經濟上處於劣勢。一項民調結果顯示，21%的租屋者認為，「低收入」是他們的財務困境，並且有78%的租屋者希望加州政府努力縮小貧富差距。

2021年的人口普查數據顯示，人們因將30%的收入或更多用於住房而感到不堪負荷。該年加州有590萬個租屋家庭，其中310萬戶因住房成本而感到財務壓力。加州租屋者的平均住房成本為21,000美元，而收入為60,769美元。

相較之下，740萬戶業主中只有230萬戶感到財務壓力，占總數的31%。所有加州房屋業主（包含有貸款和無債務持有者）的住房支出中位數為22,944美元，而收入為109,974美元。也就是說，租房者的支出比業主少9%，但薪水卻少了45%。

加州 民調 低收入

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