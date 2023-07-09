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少女吸芬太尼致死 毒販判謀殺

編譯廖宜怡╱綜合報導
男子卡巴康根因販賣芬太尼給一名15歲少女，導致其死亡，被檢方裁定謀殺罪成。（電視新聞截圖）
男子卡巴康根因販賣芬太尼給一名15歲少女，導致其死亡，被檢方裁定謀殺罪成。（電視新聞截圖）

加州一名男子因販賣芬太尼給一名15歲少女導致其死亡，遭普萊賽縣（Placer County）檢察官辦公室裁定二級謀殺罪名成立，成為加州首位因販賣芬太尼被定罪的毒販。

去年6月。媒體披露了一名羅斯維爾（Roseville）少女吸毒死亡的事件。普萊賽縣警方、特別調查小組、加州司法廳等多個單位進行調查後，逮捕了涉嫌犯毒的21歲男子卡巴康根（Nathaniel Cabacungan）。當局表示，卡巴康根將於下個月被判刑。

普萊賽縣地方檢察長吉瑞（Morgan Gire）過去曾多次起訴與芬太尼過量致死案有關的毒販。2020年，17歲的迪迪爾（Zach Didier）服用芬太尼過量死亡後（迪迪爾以為他買的是止痛藥），吉瑞起訴了販賣芬太尼給迪迪爾的毒販。這名毒販承認犯下過失殺人和提供毒品給未成年人等罪名。

官員指出，卡巴康根是加州第一位因為販售芬太尼致死、被判謀殺罪成的毒販。

普萊賽縣官員發出聲明說：「芬太尼現在是18歲到45歲人口的頭號殺手，超過車禍和自殺。我們發現，從2019年到2021年，普萊賽縣因服用過量芬太尼死亡的人數激增了450%。普萊賽縣地檢長吉瑞自2020年上任以來，已將對抗芬太尼危機列為其辦公室的首要任務之一。」

近年來，愈來愈多家長和藥物專家呼籲必須教育兒童和青少年，讓他們了解過量服用芬太尼的致命危險，特別是黑市販賣的以假亂真假藥。

2018年，加州有36名未滿19歲的人因服用過量芬太尼而死亡。2021年，這個數字增加為240人，其中16人是未滿10歲的兒童。這些數字並不包括許多服用藥丸後失去知覺，但在及時急救後倖存的青少年。專家表示，絕大多數的孩子其實都不知道自己服用的是什麼藥物。

2022年，加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）致函各學區總監、校長和其他教育領導人，發出芬太尼危機警告。瑟蒙德在信中說：「2012年，加州有82人因服用芬太尼過量死亡。2021年，這一數字飆升至6000多人（所有年齡）。我呼籲所有地方教育機構立即採取措施，對學生、教職員和家庭進行教育，以防止學生無意間使用這種致命藥物。」

加州 教育 毒品

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